Вчасно піти – мистецтво: як Кріштіану Роналду руйнує свою спадщину в Португалії

Кріштіану Роналду покинув табір збірної Португалії після того, як тренер не випустив його у матчі з Норвегією.

41- річний рекордсмен оголосив, що "колись скаже всю правду".

Тим часом його партнери за відсутності ветерана демонстрували симпатичний футбол та виграли усі поєдинки. Здалося навіть, що у них з'явилося особливе натхнення.

То що ж відбувається з Португалією? І що чекає її багаторічного лідера?

Чемпіон розповідає, як все було.

***

Після матчу з Норвегією тренер збірної Португалії Жорже Жезуш йшов на прес-конференцію зі складним завданням.

Текст слід було вивчити або читати з листочка.

Сім пунктів!

Він мав сказати пресі, що підготував для Роналду особливий план на сезон-2026/27, який той схвалив.

Далі – про нібито попередню домовленість, що Кріштіану пропустить гру з норвежцями, але "позаяк він тренувався дуже добре, то Жезуш захотів його випустити" – так це треба було обставити.

Ще тренер повинен був наголосити, що Роналду не сперечався, і загалом його поведінка вирізнялася винятковою лояльністю.

Ну, і наостанок нещасний Жезуш мав визнати власну помилку, і у процесі каяття порівняти Роналду з Пеле чи Марадоною, щоб тому було приємніше.

Cristiano Ronaldo during the Norway game. More than 30 minutes of warm-up. https://t.co/updfdSsqGa — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) October 2, 2026

Як вам таке? Скажете, сон рябої кобили? Але саме так виглядав список вимог Кріштіану Роналду до тренера після пропуску матчу Ліги націй. На думку португальця, його зневажили, коли змусили розминатися під час гри, але не випустили на поле, тож він вимагав компенсації.

Сюрреалістична ситуація – ще б пак!

І коли Жорже Жезуш примирливо забубнів щось про велич Роналду і його ставлення до фанів, на мить здалося, що тренер погодився на ці правила.

Втім, лише на мить.

До вибачень Жезуш не опустився: "У кожного матчу своя стратегія. Я повинен обирати найкращих гравців. Кріш не грав, бо я змінив думку щодо матчу. Я відчував, що його час не настав".

І все, розрив.

Глава федерації футболу Педру Проенса екстрено вилетів до табору збірної, аби удвох з Жезушем спробувати зупинити Роналду біля трапу чартеру, який той викликав, аби самовільно полетіти геть під час змагань.

Вже у польоті Кріша набрав прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру – і теж не впорався з роллю миротворця.

The moment Ronaldo left the camp. His portual teammates were getting ready to train today and Ronaldo still angry about not getting minutes against Norway refused to train. After Jorge Jesus interview, Ronaldo felt he wasn’t respected enough by his teammates and the coach didn’t assure him 90 minutes of football in the next match on Sunday. After the discussion he stromed out and walked out on the enter team and the coach. What a shameful end to a great career — Dan (@001Oxygen) September 30, 2026

Та й як впоратися, коли війна ведеться між роздутим его та здоровим глуздом?

***

Давайте чесно, це ж не один рік тягнеться.

Вже на ЧС-2022 Роналду забив 1 гол з пенальті Гані, не створив жодного моменту, а коли поступився місцем Гонсалу Рамушу, той забив Швейцарії тричі.

Команда ще довго святкувала ту перемогу 6:1, і тільки Роналду, що вийшов на 73-й хвилині, демонстративно пішов до роздягальні. Тренером тоді був Фернанду Сантуш, і він розізлився: "Мені не сподобалися ці кадри. Зовсім не сподобалися!"

Сантушу не пощастило – далі у "Селессау" було Марокко, яке пройти не вийшло, і з нього зробили цапа-відбувайла.

Новий коуч португальців Роберто Мартінес гірше розбирався у футболі, зате краще – у політиці. Він ставив Роналду всюди і хвалив навіть коли той хибив 23 рази поспіль на Євро-2024.

Мабуть, на ЧС-2026 це би повторилося, але в матчі з Хорватією Ренату Вейга заробив пенальті, а в групі попався Узбекистан.

"Я повернувся!" – кричав Роналду після голу узбекам .

"Дивно. Я думав, він нікуди й не йшов", – іронізував у студії Златан Ібрагімович.

Cristiano Ronaldo after the Portugal vs Uzbekistan match: “I’m back, I’m back.” Ronaldo after the Spain match: Lisbon ✈️ https://t.co/hfWzLedJq6 — 𝐒𝐮𝐛𝐡 (@subhfcb) July 8, 2026

Та й як не жартувати? На ЧС-2026 Кріштіану не зробив жодної спроби високого пресингу, виконавши 1 відбір за 441 хвилину на полі.

Чому в старті на Іспанію опинився він, а не Гонсалу Рамуш, що вирішив долю матчу з Хорватією, вийшовши з лавки? Лише тому, що Мартінес – не Жезуш.

"Сумно вилітати з ЧС, але я віддав все, що міг, і моя совість чиста", – резюмував Роналду.

А от найпопулярніша спортивна газета країни A Bola вимагала змін: "Мартінес виявився боягузом з пустою риторикою. Та перебудова треба не лише на лаві запасних, а й на полі. Роналду час піти, позаяк його его не дозволить йому бути дублером Рамуша, який демонструє незрівнянно кращу гру".

***

Все було так очевидно, що аж незручно.

Та чим гірше грав Кріштіану, чим менше користі приносив – тим більше у його словах з'являлося зухвалості, хамства:

"Що найважче? З вами усіма розмовляти. От ти мене не любиш. Я тебе пам'ятаю. В мене добра пам'ять на обличчя!"

"Я виграв три трофеї з Португалією. До Кріштіану Португалія не виграла жодного!"

Біда!

Клубам завжди простіше. Коли Роналду потягнув на дно Ювентус, його продали. Коли каламутив воду в Ман Юнайтед – навіть відсторонили від основи. Коли брався керувати Аль-Насром – нагадали, що він лише найманий працівник.

Але у збірної Португалії дійсно не було більшої легенди за всю її історію. 234 матчі, 146 голів – це рекорд усіх національних команд на світі.

Cristiano Ronaldo received a Guinness World Record for most wins in men's international football (132) ahead of Portugal vs. Denmark 🌟 https://t.co/xIuzUz4CiQ — B/R Football (@brfootball) March 23, 2025

Прийди на будь-який матч "Селессау" – і 90% фанів на трибунах будуть у футболках CR7.

Прибрати зі складу гравця – раз плюнути, але як витурити національне надбання?

А те, як на зло, ще у вересні заявило, що піде хіба за власним бажанням:

"Я продовжуватиму. Я все ще вірю, що зможу допомогти збірній досягнути цілей, яких вона хоче. Я завершу, коли відчую, що нічого більше не даю".

У Жорже Жезуша, що очолив команду після Мундіалю, не було вибору – він викликав Роналду.

Ба більше, тиждень тому випустив його у старті на Вельс, де Кріш видав ось цей перфоманс.

Cristiano Ronaldo vs Wales. 😂😂💀 https://t.co/tyaIJXhtBj — 𝐌𝐀𝐋𝐈𝐊 (@TheMahleek) September 25, 2026

Ну, і терпіти вже стало несила.

***

Роналду чекав від Жезуша вибачень? Наївно!

По правді, Жорже – ідеальна людина, аби звільнити збірну від ось такого "лідера".

Nuno scored the free kick but look at that selfish man pointing to his head like he did something important in that goal. Selfish prick. Good riddance, he was trown out. https://t.co/lRADJE9RQe — Peak Football (@ukporo1) October 2, 2026

Жезуш має за плечима понад два десятки трофеїв у різних країнах, йому довіряють трибуни, і він ніколи не сумнівався у своїй геніальності:

"Більшість тренерів копіюють те, що роблять інші. Але я не такий. Бог дав мені можливість бути творцем".

Це Жезуш, очоливши Бенфіку, негайно пообіцяв, що та "заграє удвічі краще, а може й більше". Він викидав з основи Спортинга його найкращого бомбардира Іслама Слімані, бо "я тут головний, а решта нічого не рішає". Він же прямо в лоб заявив Неймару, що "твій час у футболі вичерпано".

Роналду, звісно, окрема історія через його статус всередині країни, але конфлікт? Список вимог? Фатальна помилка.

У Португалії сильне молоде покоління – Вітінья, Жоау Невеш, Рафаел Леау, Рамуш, Консейсау.

Дозрів до капітанських повноважень і Бруну Фернандеш, на якому не один рік тримається Ман Юнайтед.

Коли прийшов Жезуш, у якого завжди купа цікавих ідей, коктейль склався миттєво.

Goncalo Ramos goal vs Norway | Portugal vs Norway | UEFA Nations League https://t.co/QdlstsLxqC — StatPad Football📊📈📉 (@StatPadFootball) October 4, 2026

Португалія двічі обіграла Норвегію з рахунком 2:1, а також розбила Данію 4:2, граючи стрімко, вертикально; роблячи величезні зусилля у пресингу на чужій половині. Без Роналду краще виглядали всі – особливо півзахист, який раніше шукав тільки свою стоячу на місці легенду.

І ви ж знаєте, хто забив вирішальні голи у всіх трьох матчах?

Правильно – Рамуш.

Ідеальний сценарій для Жезуша, який на тлі успіху осмілів:

"Я – тренер збірної, і викликаю, кого хочу. Я ні в кого не питаю поради щодо того, хто гратиме. Так, є гравці зі статусом, я цього не заперечую. Але є також правила – одні для всіх.

Вибачатися? А за що? Перед ким? Головна причина усього – він розігрівся, але не вийшов на поле. Я беру на себе відповідальність за це. Але вибачення – абсурд".

Olha o que a seleção de Portugal virou nas mãos do Jorge Jesus. Tão jogando muito. https://t.co/PLM5OExX91 — MatheusFla (@_matheusfla) October 2, 2026

***

Чи не зарано він повірив у перемогу?

Ну, вболівальників Жезуш точно переконав. 75% читачів A Bola назвали винуватцем конфлікту Роналду, а не тренера.

Тепер черга за політиками, бо ж національне надбання.

"Кріштіану має величезний вплив на представлення та підвищення цінності бренду Португалії. Країні було б важливо й надалі мати можливість розраховувати на цей потенціал", – заявляє міністр економіки Мануел Каштру Алмейда.

Між рядків це читається як "ви маєте помиритися заради загального блага".

От тільки примирення зовсім не означає повернення до збірної на постійній основі. Прощальний матч – ідеальний сценарій. І листопадові поєдинки Ліги націй, які вже не матимуть турнірного значення, нібито вдалий момент...

Проте Кріштіану публікує безглуздий лист-виправдання, де повторює свої вимоги до прес-конференції тренера...

Як же далеко він все-таки відірвався від реальності!

🚨🇵🇹 OFFICIAL! CRISTIANO RONALDO STATEMENT: “This is the truth on what has happened with Jorge Jesus”. As I promised, I decided to recount, in the first person and directly, the circumstances surrounding the last training camp of the National Team. After the 2026 World Cup I prepared a letter to the Portuguese people, which I still keep, with the words I want to address to them when I leave our team for good. At the end of the competition, already on the flight back from the United States, the President of the Federation asked and insisted that I reconsider the decision to leave, because the FPF wanted me to continue. Right afterwards he asked me for my opinion on the name of the current head coach, which he was considering alongside other names he did not reveal to me. I told the President of the Federation that, in my opinion, it would be the right choice. That is why, on the day the current head coach was presented, I was genuinely happy with the choice. It was the right option, as the results are confirming. A few days later I received a first contact from the new national team coach saying he would like to meet me in person. I said yes and we scheduled it for the end of my holidays. We met at the Cidade do Futebol, where my club was holding its pre-season training camp. That day the coach told me he was counting on me and that my presence was fundamental to his project. He presented me, right there, with a plan for my participation. He told me I would play the first match and the last one, and that for reasons of physical management he would always make three to four changes per match. At that point he raised the possibility of me not travelling with the national team to Norway and Denmark. He proposed that I play the first match and stay in Portugal, then rejoin before the match at the Dragão. I refused this proposal immediately. It seemed obvious to me that I could not accept it. It was not because I would not play the matches abroad that I would stop captaining our team. That privilege of staying in Portugal would not be a good example. The coach ended up agreeing with my analysis. This conversation was attended by Simão Coutinho, sporting director of Al Nassr, the person to whom the current coach reported throughout last season and one of those responsible for his signing by the club in 2025. On the eve of the start of the camp the coach came to my house in Lisbon, at his request, for another conversation with me. The conversation was calm and all the principles agreed in August were maintained. I played the match at Alvalade and, although substituted, I made no problem of it. I put the armband on Bruno Fernandes myself, far from imagining that I might be taking my last steps as a player and captain of the National Team. What mattered to me that day was our victory. Winning is always good; in Portugal and for my country, even better. At lunchtime on the day of the match in Norway, an assistant to the coach came to the table where the group was having lunch and informed me that the coach wanted to speak to me. To my absolute surprise, the coach asked me if I was fit to play 30 minutes. I was fully focused on my physical recovery, integrated with my teammates as always, and thinking that I would not play that day. Without any problem. This request was something outside my physical recovery and training plan — because I was only going to play on the 4th at the Dragão — but of course I said yes. He replied that I should then be ready because I would play 30 minutes. The rest everyone knows. I warmed up from half-time, watched the minutes go by, and was not called. The coach had broken his word to me. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2026

Як давно був той честолюбний хлопчина, який поважав старших під пильним оком сера Алекса Фергюсона...

Як давно був супербомбардир, одержимий гольовими перегонами з Ліонелем Мессі у Ла Лізі...

Як давно вони утрьох з Нані та Куарежмою приводили Португалію до тріумфу на Євро-2016, і він, травмований, стрибав на одній нозі біля бровки, ніби тренер...

Кріштіану не зруйнує всю свою спадщину, це неможливо. Але прямо зараз він лишає на ній жирну пляму нарцисизму, яку нічим не змиєш. "Порівняти з Пеле чи Марадоною?" Але вони грали на свої команди, як і Кройф, Платіні, Роналдіньйо, Зідан, Ван Бастен.

Як і Мессі, який пішов зі збірної на вершині слави, і за те був винагороджений прощанням, про яке можна хіба мріяти.

The 10 is flying over Rosario.💙🇦🇷 👕✈️ A giant No. 10 jersey takes to the skies over Rosario in a tribute to the icon before his farewell with the Albiceleste. Is Messi Argentina’s greatest ever? 🐐👇 #beINSPORTS #Messi #Argentina https://t.co/tSCPVtd51e — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) October 6, 2026

Натомість Кріштіану...

Їх порівнювали понад 20 років поспіль, але сьогодні, мабуть, з цим пора закінчувати.

Усе життя Роналду використовував его як паливо, змушуючи себе тренуватися ще наполегливіше, працювати ще завзятіше, але зрештою, наприкінці шляху, сам у цьому вогні і згорів.

Телеграм-канал автора: Футбольні історії