Вчасно піти – мистецтво: як Кріштіану Роналду руйнує свою спадщину в Португалії
Кріштіану Роналду покинув табір збірної Португалії після того, як тренер не випустив його у матчі з Норвегією.
41- річний рекордсмен оголосив, що "колись скаже всю правду".
Тим часом його партнери за відсутності ветерана демонстрували симпатичний футбол та виграли усі поєдинки. Здалося навіть, що у них з'явилося особливе натхнення.
То що ж відбувається з Португалією? І що чекає її багаторічного лідера?
Чемпіон розповідає, як все було.
***
Після матчу з Норвегією тренер збірної Португалії Жорже Жезуш йшов на прес-конференцію зі складним завданням.
Текст слід було вивчити або читати з листочка.
Сім пунктів!
Він мав сказати пресі, що підготував для Роналду особливий план на сезон-2026/27, який той схвалив.
Далі – про нібито попередню домовленість, що Кріштіану пропустить гру з норвежцями, але "позаяк він тренувався дуже добре, то Жезуш захотів його випустити" – так це треба було обставити.
Ще тренер повинен був наголосити, що Роналду не сперечався, і загалом його поведінка вирізнялася винятковою лояльністю.
Ну, і наостанок нещасний Жезуш мав визнати власну помилку, і у процесі каяття порівняти Роналду з Пеле чи Марадоною, щоб тому було приємніше.
Як вам таке? Скажете, сон рябої кобили? Але саме так виглядав список вимог Кріштіану Роналду до тренера після пропуску матчу Ліги націй. На думку португальця, його зневажили, коли змусили розминатися під час гри, але не випустили на поле, тож він вимагав компенсації.
Сюрреалістична ситуація – ще б пак!
І коли Жорже Жезуш примирливо забубнів щось про велич Роналду і його ставлення до фанів, на мить здалося, що тренер погодився на ці правила.
Втім, лише на мить.
До вибачень Жезуш не опустився: "У кожного матчу своя стратегія. Я повинен обирати найкращих гравців. Кріш не грав, бо я змінив думку щодо матчу. Я відчував, що його час не настав".
І все, розрив.
Глава федерації футболу Педру Проенса екстрено вилетів до табору збірної, аби удвох з Жезушем спробувати зупинити Роналду біля трапу чартеру, який той викликав, аби самовільно полетіти геть під час змагань.
Вже у польоті Кріша набрав прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру – і теж не впорався з роллю миротворця.
Та й як впоратися, коли війна ведеться між роздутим его та здоровим глуздом?
***
Давайте чесно, це ж не один рік тягнеться.
Вже на ЧС-2022 Роналду забив 1 гол з пенальті Гані, не створив жодного моменту, а коли поступився місцем Гонсалу Рамушу, той забив Швейцарії тричі.
Команда ще довго святкувала ту перемогу 6:1, і тільки Роналду, що вийшов на 73-й хвилині, демонстративно пішов до роздягальні. Тренером тоді був Фернанду Сантуш, і він розізлився: "Мені не сподобалися ці кадри. Зовсім не сподобалися!"
Сантушу не пощастило – далі у "Селессау" було Марокко, яке пройти не вийшло, і з нього зробили цапа-відбувайла.
Новий коуч португальців Роберто Мартінес гірше розбирався у футболі, зате краще – у політиці. Він ставив Роналду всюди і хвалив навіть коли той хибив 23 рази поспіль на Євро-2024.
Мабуть, на ЧС-2026 це би повторилося, але в матчі з Хорватією Ренату Вейга заробив пенальті, а в групі попався Узбекистан.
"Я повернувся!" – кричав Роналду після голу узбекам.
"Дивно. Я думав, він нікуди й не йшов", – іронізував у студії Златан Ібрагімович.
Та й як не жартувати? На ЧС-2026 Кріштіану не зробив жодної спроби високого пресингу, виконавши 1 відбір за 441 хвилину на полі.
Чому в старті на Іспанію опинився він, а не Гонсалу Рамуш, що вирішив долю матчу з Хорватією, вийшовши з лавки? Лише тому, що Мартінес – не Жезуш.
"Сумно вилітати з ЧС, але я віддав все, що міг, і моя совість чиста", – резюмував Роналду.
А от найпопулярніша спортивна газета країни A Bola вимагала змін: "Мартінес виявився боягузом з пустою риторикою. Та перебудова треба не лише на лаві запасних, а й на полі. Роналду час піти, позаяк його его не дозволить йому бути дублером Рамуша, який демонструє незрівнянно кращу гру".
***
Все було так очевидно, що аж незручно.
Та чим гірше грав Кріштіану, чим менше користі приносив – тим більше у його словах з'являлося зухвалості, хамства:
"Що найважче? З вами усіма розмовляти. От ти мене не любиш. Я тебе пам'ятаю. В мене добра пам'ять на обличчя!"
"Я виграв три трофеї з Португалією. До Кріштіану Португалія не виграла жодного!"
Біда!
Клубам завжди простіше. Коли Роналду потягнув на дно Ювентус, його продали. Коли каламутив воду в Ман Юнайтед – навіть відсторонили від основи. Коли брався керувати Аль-Насром – нагадали, що він лише найманий працівник.
Але у збірної Португалії дійсно не було більшої легенди за всю її історію. 234 матчі, 146 голів – це рекорд усіх національних команд на світі.
Прийди на будь-який матч "Селессау" – і 90% фанів на трибунах будуть у футболках CR7.
Прибрати зі складу гравця – раз плюнути, але як витурити національне надбання?
А те, як на зло, ще у вересні заявило, що піде хіба за власним бажанням:
"Я продовжуватиму. Я все ще вірю, що зможу допомогти збірній досягнути цілей, яких вона хоче. Я завершу, коли відчую, що нічого більше не даю".
У Жорже Жезуша, що очолив команду після Мундіалю, не було вибору – він викликав Роналду.
Ба більше, тиждень тому випустив його у старті на Вельс, де Кріш видав ось цей перфоманс.
Ну, і терпіти вже стало несила.
***
Роналду чекав від Жезуша вибачень? Наївно!
По правді, Жорже – ідеальна людина, аби звільнити збірну від ось такого "лідера".
Жезуш має за плечима понад два десятки трофеїв у різних країнах, йому довіряють трибуни, і він ніколи не сумнівався у своїй геніальності:
"Більшість тренерів копіюють те, що роблять інші. Але я не такий. Бог дав мені можливість бути творцем".
Це Жезуш, очоливши Бенфіку, негайно пообіцяв, що та "заграє удвічі краще, а може й більше". Він викидав з основи Спортинга його найкращого бомбардира Іслама Слімані, бо "я тут головний, а решта нічого не рішає". Він же прямо в лоб заявив Неймару, що "твій час у футболі вичерпано".
Роналду, звісно, окрема історія через його статус всередині країни, але конфлікт? Список вимог? Фатальна помилка.
У Португалії сильне молоде покоління – Вітінья, Жоау Невеш, Рафаел Леау, Рамуш, Консейсау.
Дозрів до капітанських повноважень і Бруну Фернандеш, на якому не один рік тримається Ман Юнайтед.
Коли прийшов Жезуш, у якого завжди купа цікавих ідей, коктейль склався миттєво.
Португалія двічі обіграла Норвегію з рахунком 2:1, а також розбила Данію 4:2, граючи стрімко, вертикально; роблячи величезні зусилля у пресингу на чужій половині. Без Роналду краще виглядали всі – особливо півзахист, який раніше шукав тільки свою стоячу на місці легенду.
І ви ж знаєте, хто забив вирішальні голи у всіх трьох матчах?
Правильно – Рамуш.
Ідеальний сценарій для Жезуша, який на тлі успіху осмілів:
"Я – тренер збірної, і викликаю, кого хочу. Я ні в кого не питаю поради щодо того, хто гратиме. Так, є гравці зі статусом, я цього не заперечую. Але є також правила – одні для всіх.
Вибачатися? А за що? Перед ким? Головна причина усього – він розігрівся, але не вийшов на поле. Я беру на себе відповідальність за це. Але вибачення – абсурд".
***
Чи не зарано він повірив у перемогу?
Ну, вболівальників Жезуш точно переконав. 75% читачів A Bola назвали винуватцем конфлікту Роналду, а не тренера.
Тепер черга за політиками, бо ж національне надбання.
"Кріштіану має величезний вплив на представлення та підвищення цінності бренду Португалії. Країні було б важливо й надалі мати можливість розраховувати на цей потенціал", – заявляє міністр економіки Мануел Каштру Алмейда.
Між рядків це читається як "ви маєте помиритися заради загального блага".
От тільки примирення зовсім не означає повернення до збірної на постійній основі. Прощальний матч – ідеальний сценарій. І листопадові поєдинки Ліги націй, які вже не матимуть турнірного значення, нібито вдалий момент...
Проте Кріштіану публікує безглуздий лист-виправдання, де повторює свої вимоги до прес-конференції тренера...
Як же далеко він все-таки відірвався від реальності!
Як давно був той честолюбний хлопчина, який поважав старших під пильним оком сера Алекса Фергюсона...
Як давно був супербомбардир, одержимий гольовими перегонами з Ліонелем Мессі у Ла Лізі...
Як давно вони утрьох з Нані та Куарежмою приводили Португалію до тріумфу на Євро-2016, і він, травмований, стрибав на одній нозі біля бровки, ніби тренер...
Кріштіану не зруйнує всю свою спадщину, це неможливо. Але прямо зараз він лишає на ній жирну пляму нарцисизму, яку нічим не змиєш. "Порівняти з Пеле чи Марадоною?" Але вони грали на свої команди, як і Кройф, Платіні, Роналдіньйо, Зідан, Ван Бастен.
Як і Мессі, який пішов зі збірної на вершині слави, і за те був винагороджений прощанням, про яке можна хіба мріяти.
Натомість Кріштіану...
Їх порівнювали понад 20 років поспіль, але сьогодні, мабуть, з цим пора закінчувати.
Усе життя Роналду використовував его як паливо, змушуючи себе тренуватися ще наполегливіше, працювати ще завзятіше, але зрештою, наприкінці шляху, сам у цьому вогні і згорів.
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