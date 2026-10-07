Мессі написав прощального листа вболівальникам збірної Аргентини: Роналду залишив йому коментар

Легенда збірної Аргентини Ліонель Мессі написав прощального листа вболівальникам з приводу свого останнього матчу за національну команду. У коментарях інший зірковий футболіст, Кріштіану Роналду, висловив захоплення багаторічною міжнародною кар'єрою гравця.

Відповідний пост був розміщений у соцмережах Мессі.

Ліонель заявив, що вже почав сумувати за формою "Альбіселесте, проте досі упевнений у своєму виборі завершити виступи на міжнародному рівні. Він наголосив, що це був неймовірний шлях у його життя та відзначив вплив родини.

"Вчора відбувся мій останній матч, і я вже сумую за тим, щоб одягати синьо-білу форму. Я знаю, що ухвалюю правильне рішення. Це був неймовірний шлях, сповнений радощів, а також деяких смутків, але я впевнений, що кожен зроблений мною крок був того вартий. І мені ще залишилося багато чого сказати. Мені неможливо висловити все, що я відчуваю, кількома словами чи в одному дописі. Ця подорож була б неможливою без моєї родини, яка завжди була поруч зі мною і підтримувала мене, особливо у важкі моменти, коли я цього найбільше потребував".

Окрім того, висловив подяку своїм друзям, тренерам та колишнім партнерам по національній команді. Окремо Мессі нагадав про монументальний вплив Дієго Марадони на історію аргентинського футболу.

"Також незамінними були мої друзі, усі мої колишні партнери по команді та тренери, а також їхні тренерські штаби. Не хочу забути про Дієго, який вивів нашу країну туди, де вона заслуговувала бути, і який, як я завжди кажу, допомагав нам, перебуваючи тут, з нами, а також з небес, на кожному кроці, який ми робили".

Нападник Інтер Маямі також подякував клубам, у складі котрих він виступав, та Богу.

"Дякую клубам, у яких я грав, за те, що завжди поважали мої почуття і дозволяли мені присвятити себе своїй країні, коли наставав час одягати футболку національної збірної. І, звичайно ж, дякую Богові: без Його керівництва та волі ми навіть не мріяли б про те, щоб дійти до цього. Я вдячний. Я дуже вас люблю, буду сумувати за вами і завжди дякуватиму вам за те, що ви були поруч із нами, поруч зі мною".

Окремо під цим постом залишив коментар Кріштіану Роналду. У ньому португальський футболіст відзначив висоти, яких досяг Мессі у складі "Альбіселесте".

"Лео, стільки років ти захищав свою країну, і ця історія залишиться назавжди. Висловлюю тобі всю свою повагу за те, чого ти досяг разом з Аргентиною. Обіймаю".

Нагадаємо, що свій останній поєдинок за національну збірну Мессі провів 7 жовтня. Це була товариська зустріч проти Беніну (3:0 – перемога підопічних Ліонеля Скалоні), у котрій Мессі відзначився голом та двома асистами.

Мессі є найкращим бомбардиром та асистентом "Альбіселесте" в історії. У 208 поєдинках він забив 126 голів і віддав 70 результативних передач.

У складі національної команди вперше за 36 років виграв чемпіонат світу, двічі тріумфував на Копа Америка, став чемпіоном Фіналіссіми та здобув золоту медаль Олімпійських ігор 2008 року.

Напередодні Лука Модріч висловився щодо завершення кар'єри зіркого аргентинця.