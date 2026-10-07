Кріштіану заслуговує на гідні проводи: Модрич – про долю Роналду після скандалу у збірній Португалії

Капітан збірної Хорватії Лука Модрич відреагував на скандальну ситуацію навколо Кріштіану Роналду, заявивши, що 41-річний форвард заслуговує на гідні проводи з національної команди.

Його слова наводить Cadena SER.

"Я з ним не розмовляв. Я точно не знаю, що сталося, і не звертав на це уваги, тому що тут у мене були свої проблеми. Шкода, що це відбувається в його країні. Кріштіану заслуговує на гідні проводи, тому я точно не знаю, що трапилося, але сподіваюся, що все вирішиться, адже Кріштіану – найвидатніший гравець в історії Португалії", – сказав Модрич.

Раніше Кріштіану самовільно покинув розташування "лузітан" через конфлікт із головним тренером команди Жорже Жезушом. Після цього у пресі з'явилася інформація, що 41-річний форвард вирішив закінчити кар'єру у збірній.

Щоправда, ці чутки вже розвіяв авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. Повідомлялося, що Роналду отримає виклик на матчі збірної Португалії у Лізі націй-2026/27, які відбудуться у листопаді 2026 року – проти Данії (14 листопада) та Уельсу (17 листопада).

Напередодні нападник Аль-Насра опублікував заяву з приводу конфлікту з Жезушом. Зазначається, що зірковий футболіст виділив 8 пунктів промови, які фахівець ніби то мав озвучити на початку пресконференції перед грою проти Данії (1 жовтня). Водночас португалець вимагав від наставника "лузітан" публічних вибачень та порівнянь з Пеле.

Додамо, що за спиною 41-річного Роналду 234 матчі за національну команду, у яких він відзначився 146 голами й 45 асистами. Він допоміг "лузітанам" у 2016 році стати чемпіонами Європи та двічі тріумфувати у Лізі націй (2019 і 2025 роки).