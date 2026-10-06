Роналду вирішив не завершувати кар’єру в збірній Португалії – Романо

Легендарний форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду ухвалив рішення не завершувати кар'єру в збірній Португалії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, Роналду готовий брати участь у наступних матчах збірної, які відбудуться під час наступної, листопадової паузи.

Нагадаємо, що у матчі проти Норвегії (2:1) у 2-му турі Ліги націй футболіст вперше за 18 років не вийшов на поле у складі збірної, коли був у заявці команди.

Після цього 41-річний капітан достроково залишив розташування "лузітан". Португальські ЗМІ повідомляли, що причиною його рішення став конфлікт із головним тренером Жорже Жезушем.

Також місцеві медіа оголошували, що 41-річний форвард вирішив закінчити кар'єру у збірній. Сам Роналду пообіцяв розповісти всю правду про цей інцидент у майбутньому.

Додамо, що за спиною 41-річного Роналду 234 матчі за національну команду, у яких він відзначився 146 голами й 45 асистами. Він допоміг "лузітанам" у 2016 році стати чемпіонами Європи та двічі тріумфувати у Лізі націй (2019 і 2025 роки).

14 і 17 листопада збірна Португалії проведе матчі Ліги націй проти Данії на Уельсу відповідно.