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Роналду вирішив не завершувати кар’єру в збірній Португалії – Романо

Олег Дідух — 6 жовтня 2026, 22:02
Роналду вирішив не завершувати кар’єру в збірній Португалії – Романо
Кріштіану Роналду
Getty Images

Легендарний форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду ухвалив рішення не завершувати кар'єру в збірній Португалії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, Роналду готовий брати участь у наступних матчах збірної, які відбудуться під час наступної, листопадової паузи.

Нагадаємо, що у матчі проти Норвегії (2:1) у 2-му турі Ліги націй футболіст вперше за 18 років не вийшов на поле у складі збірної, коли був у заявці команди.

Після цього 41-річний капітан достроково залишив розташування "лузітан". Португальські ЗМІ повідомляли, що причиною його рішення став конфлікт із головним тренером Жорже Жезушем.

Також місцеві медіа оголошували, що 41-річний форвард вирішив закінчити кар'єру у збірній. Сам Роналду пообіцяв розповісти всю правду про цей інцидент у майбутньому.

Додамо, що за спиною 41-річного Роналду 234 матчі за національну команду, у яких він відзначився 146 голами й 45 асистами. Він допоміг "лузітанам" у 2016 році стати чемпіонами Європи та двічі тріумфувати у Лізі націй (2019 і 2025 роки).

14 і 17 листопада збірна Португалії проведе матчі Ліги націй проти Данії на Уельсу відповідно.

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