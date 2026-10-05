Роналду отримає виклик у збірну Португалії на матчі Ліги націй у листопаді – ЗМІ

У збірній Португалії готові викликати Кріштіану Роналду на останні два матчі Ліги націй-2026/27, які відбудуться у листопаді цього року.

Про це інформує A Bola.

Головний тренер "лузітан" Жорже Жезуш не хоче продовжувати конфліктувати з 41-річним форвардом та збирається включити футболіста Аль-Насра у заявку на наступне вікно для ігор збірних. Зазначається, що Кріштіану вже знає про таке бажання наставника.

14 листопада португальці зіграють вдома проти Данії, а 17 листопада гостюватимуть на полі Уельсу. Обидва поєдинки розпочнуться о 21:45 (за київським часом).

Ці зустрічі будуть доволі формальними для підопічних Жезуша, адже вони достроково завоювали путівку у плейоф Ліги націй. "Лузітани" продемонстрували максимальний результат – 12 очок після 4-х турів у своєму квартеті D. 4 жовтня Португалія обіграла на власному полі Норвегію (2:1).

Нагадаємо, що Роналду самовільно покинув розташування національної команди перед грою 2-го туру проти Данії. Все після конфлікту, який спалахнув у нього із Жезушем, який не випустив його у матчі ЛН-2026/27 проти Норвегії (перемога 2:1).

Після цього у пресі з'явилася інформація, що 41-річний форвард вирішив закінчити кар'єру у збірній. Тепер Роналду, у якого за спиною 234 поєдинки за Португалію (146 голів), ризикує отримати санкції, а його 7-й номер у національній команді вже віддали іншому футболісту.

Раніше наставник "лузітан" висловився про потенційне повернення Кріштіану у збірну. А португальський журналіст Мігел Перейра розповів, що Роналду може повернутися у національну команду у 2027 році.