Мені більше нічого сказати: Жезуш відреагував на заяву Роналду щодо конфлікту

Головний тренер збірної Португалії з футболу Жорже Жезуш ознайомився із заявою Кріштіану Роналду, у якій йшла мова про конфлікт між ними, але його реакція не була багатослівною.

Його цитує O Jogo.

"Я прочитав заяву. А тепер, як роблю щодня, йду до Федерації працювати, думати про команду та збірну Португалії. Мені більше нічого сказати", – заявив наставник "лузітан".

41-річний форвард опублікував свою версію конфлікту із 72-річним наставником, через який він самовільно покинув розташування команди.

Зазначається, що зірковий футболіст виділив 8 пунктів промови, які фахівець нібито мав озвучити на початку пресконференції перед грою проти Данії (1 жовтня). Водночас португалець вимагав від наставника "лузітан" публічних вибачень та порівнянь з Пеле.

Водночас вже була інформація, що Кріштіану отримає виклик у збірну на матчі Ліги націй-2026/27, які Португалія проведе у листопаді 2026 року (14 листопада з Данією та 17 листопада з Уельсом).

Раніше повідомлялося, що зірковий футболіст завершив міжнародну кар'єру. Однак ці чутки вже розвіяв відомий інсайдер Фабріціо Романо.