Від Роналду до Махоумса: скільки заробляють найбільш високооплачувані спортсмени світу

Професійний спорт уже давно не лише про титули, трофеї та визнання.

Він – про гроші. І гроші тут серйозні: бюджети клубів, трансферні витрати, призові, бонуси, але передусім – контракти самих спортсменів. Сьогодні річні доходи найкращих із них вимірюються десятками мільйонів доларів, а в окремих випадках – навіть сотнями.

У цьому рейтингу ми враховуємо лише гроші, зароблені безпосередньо завдяки спортивній діяльності: зарплати, гарантовані виплати за контрактами, призові та бонуси, передбачені спортивними угодами.

Рекламні контракти, спонсорські виплати, ліцензійні угоди, власний бізнес та інші позаспортивні доходи до рейтингу не потрапляють.

Через специфіку різних видів спорту цифри не завжди можна назвати просто "зарплатою". У футболі чи баскетболі це переважно річний контракт із клубом, у боксі – гонорари за бої, у гольфі – призові та гарантовані виплати від туру, а у Формулі-1 – контракт із командою та бонуси.

1. Кріштіану Роналду – €208,4 млн

Тут він №1.

Кріштіану Роналду – неймовірний спортсмен, атлет і футболіст. Але є в нього й одна риса, яку неможливо оминути, – его. Хоча саме воно, можливо, значною мірою й зробило його тим, ким він є. Роналду завжди прагнув бути найкращим – і на полі, і за його межами.

Сьогодні він – глобальний бренд, а за бренд треба платити. За оцінкою Capology, його фіксована зарплата в Аль-Насрі у сезоні-2026/27 становить €208,4 млн на рік без бонусів. І це саме той випадок, коли клуб платить не лише за голи та асисти.

Cristiano Ronaldo, born in 1985 in Madeira, Portugal, grew up in a modest family and began playing football at a young age with local club Andorinha. Ronaldo’s net worth currently stands at an estimated $1.2 billion. He earns more than $200 million annually from Al-Nassr, making him the world’s highest-paid athlete for four consecutive years. With 973 career goals as of the start of the 2026 World Cup, Ronaldo is aiming to reach 1,000 before he retires. He is also the first active athlete to surpass $2 billion in career earnings on and off the field. — Forbes Middle East (@Forbes_MENA_) October 6, 2026

Роналду дає Аль-Насру глобальну впізнаваність, "медійку" та статус клубу, про який знають далеко за межами Саудівської Аравії.

2. Карім Бензема – €122,45 млн

Слідом за Роналду – футболіст, який багато років перебував у його тіні в мадридському Реалі, але зрештою сам став володарем Золотого м'яча.

Карім Бензема після переходу до Саудівської Аравії фактично опинився в іншій фінансовій лізі. За даними Capology, його фіксована зарплата за контрактом з Аль-Хілялем становила €122,45 млн на рік.

Окремо можуть нараховуватися бонуси, які оцінювалися ще у понад €30 млн. Не дивно, що після того як француз залишив клуб, то готовий перейти до нової команди на скромніші гроші.

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Для порівняння: навіть у найкращі фінансові роки в мадридському Реалі Бензема не наближався до нинішньої цифри. Його максимальна зарплата там становила близько €24 млн за сезон.

3. Канело Альварес – $160 млн (€143 млн)

Якщо говорити не лише про зарплати, а про гроші, зароблені безпосередньо завдяки спортивній діяльності, без Сауля "Канело" Альвареса такий рейтинг був би неповним.

Мексиканець – особливий випадок: він не має класичного клубного контракту, а його основним джерелом спортивного доходу є гонорари за поєдинки.

За оцінкою Forbes, за останній річний період Альварес заробив близько $160 млн безпосередньо в рингу. Левова частка – програний бій з Теренсом Кроуфордом.

Загальний дохід склав $170 млн, тобто лише $10 млн припало на позаспортивні надходження.

4. Ліонель Мессі – $70 млн (€62,5 млн)

Ліонель Мессі – ще один футболіст, який давно вийшов за межі поняття "просто гравець". Але його нинішній контракт із Інтер Маямі все одно залишається одним із найприбутковіших у світовому спорті.

Важлива деталь: цифри Мессі часто відрізняються залежно від методики підрахунку. Офіційний Salary Guide профспілки гравців MLS на 2026 рік показує $25 млн базової зарплати та $28,33 млн гарантованої компенсації.

Lionel Messi Salary Since 2010 2010 🇪🇸 FC Barcelona~$16M 2011 🇪🇸 FC Barcelona~$20M 2012 🇪🇸 FC Barcelona~$23M 2013 🇪🇸 FC Barcelona~$27M 2014 🇪🇸 FC Barcelona~$36M 2015 🇪🇸 FC Barcelona~$39M 2016 🇪🇸 FC Barcelona~$41M 2017 🇪🇸 FC Barcelona~$60M 2018 🇪🇸 FC Barcelona~$60M 2019 🇪🇸 FC Barcelona~$60M 2020🇪🇸 FC Barcelona~$60M 2021 🇫🇷 Paris Saint-Germain~$40M 2022 🇫🇷 Paris Saint-Germain~$40M 2023 🇺🇸 Inter Miami CF~$70M 2024 🇺🇸 Inter Miami CF~$70M 2025 🇺🇸 Inter Miami CF~$75M 2026 🇺🇸 Inter Miami CF~$80M 2027 🇺🇸 ??? ( Estimate salary) Sources: (Forbes) , (ESPN) Major League Soccer salary reports Spotrac sports contracts database. — The Index Insider (@TheIndexInsider) March 8, 2026

Водночас Forbes оцінює його спортивні доходи приблизно у $70-80 млн за останній річний період.

У футболі до контрактної винагороди можуть додаватися гарантовані виплати, бонуси та інші передбачені угодою компоненти.

5. Стефен Каррі – $62,6 млн (€55,8 млн)

У світі НБА все просто – тут не приховаєш зарплату, оскільки ліга ледь не від початку заснування робить ці цифри публічними.

У сезоні-2026/27 Стефен Каррі буде найоплачуванішим гравцем НБА. Ба більше – навіть у наступні сезони він входитиме до когорти найкращих, хоч і наближаєтсья до позначки 40 років, але він на це заслужив.

Його вплив на гру вимірюється не лише кількістю триочкових – він фактично змінив уявлення про те, як має грати сучасний захисник.

basketball-reference.com

Аж трохи комічно, що в сезоні-2014/15, коли "воїни" вперше стали чемпіонами в новітній ері, то Стеф отримував усього 11 млн. І він навіть не входив у топ-50 НБА.

Тож немає нічого дивного, що новим "жирним" контрактом франшиза віддячує йому за попередні роки. По-перше, Каррі ще "у вогні". По-друге, лояльність і відданість в американському спорті цінуються не менше, ніж дії на полі, паркеті чи льоду.

6. Джон Рам – $97 млн (€86,6 млн)

Впевнений, що більшість із вас чують це ім'я вперше. Але що поробиш, якщо зірки гольфу заробляють мільйони.

У традиційному спорті важко знайти аналог його фінансової моделі: спортсмен отримує гроші не тільки за участь у турнірах, а й за гарантовані виплати за контрактом із LIV Golf, а також за результати сезону.

Коли Рам у 2023 році залишив PGA Tour заради LIV Golf, повідомлялося про контракт із гарантією близько $300 млн. Reuters пізніше писав, що різні оцінки угоди сягали $300-500 млн.

У 2026 році Forbes оцінював його спортивні доходи приблизно у $101 млн, а інші джерела наводили близькі цифри. Значну частину становлять гарантовані виплати та бонуси LIV Golf.

Щоправда, нині навколо LIV Golf триває фінансова турбулентність: у жовтні Рам оголосив про вихід із проєкту.

Breaking: Jon Rahm is leaving LIV 👀 Rahm rejected the plan for LIV 2.0 as "unacceptable" and "will not be participating going forward." https://t.co/MOuJdwuNJ5 — GOLF.com (@GOLF_com) October 7, 2026

Ця позиція рейтингу – радше зріз його заробітків за 2026 рік, а не прогноз майбутньої зарплати.

7. Макс Ферстаппен – близько $70 млн

У 2025 році Forbes оцінював його доходи безпосередньо від Формули-1 у $76 млн – $65 млн зарплати та ще $11 млн бонусів.

Тепер фінансова планка для нідерландця має зрости. У серпні 2026 року Red Bull оголосив про продовження контракту з чотириразовим чемпіоном світу до кінця сезону-2030.

Офіційні фінансові умови сторони не розкрили, але оцінки базової зарплати Ферстаппена коливаються в районі $65-70 млн на рік, а з бонусами за перемоги та чемпіонство його винагорода може перевищувати $80 млн.

8. Шохей Отані – $70 млн (€62,5 млн)

Шохей Отані – один із найбільш нетипових випадків у світовому спорті. Його контракт із Лос-Анджелес Доджерс на $700 млн на 10 років став одним із найбільших в історії професійного спорту.

Але він не є володарем найбільшого контракту в історії МЛБ. Наприкінці 2024-го Нью-Йорк Метс і Хуан Сото погодили 15-річний контракт на $765 млн.

Утім, якщо брати середній дохід за рік, то домініканець поступається японцю – $51 млн проти $70 млн.

За цим показником Сото програє ще одному представнику Доджерс Кайлу Такеру, який заробляє 60 мільйонів в американській валюті.

9. Льюїс Гамільтон – $60 млн (€52 млн)

Льюїс Гамільтон – найвисокооплачуваніший представник автоспорту в цьому рейтингу.

У Формулі-1 немає звичної для футболу чи баскетболу моделі "зарплата плюс сезон", але принцип схожий: команда укладає з пілотом контракт, у якому передбачені гарантована винагорода та бонуси за результати.

Forbes оцінював спортивні доходи Гамільтона приблизно у $60 млн за останній річний період. Загальна сума становила $90 млн, але близько $30 млн припадало на доходи поза трасою.

keithprowsetravel.com

У 2026 році Гамільтон продовжує виступати за Ferrari. І хоча результати команди не завжди відповідають її фінансовим можливостям, статус британця залишається величезним активом для Ferrari – як на трасі, так і з точки зору глобальної аудиторії.

10. Патрік Махоумс – $56,8 млн ( € 47,7 млн)

Насправді, на цю позицію можна було поставити відразу 9 гравців із НБА (дивіться картинку в розділі про Каррі – прим.), але хочеться звернути увагу й на іншу американську лігу, клуби якої стабільно входять до списку найдорожчих спортивних організацій світу.

Якщо шукати головного претендента на потрапляння до десятки серед представників НФЛ, то це Патрік Махоумс.

Квотербек Канзас Сіті Чіфс за 2026 рік отримає близько $56,8 млн безпосередньо від виступів на полі – це найвищий показник у лізі.

При цьому його новий контракт виглядає ще солідніше: після перегляду угоди середня річна вартість контракту становить рекордні для ліги $63,1 млн. Загальна вартість нової домовленості – майже $505 млн на вісім років.

Махоумс уже має три перемоги в Super Bowl і два звання MVP регулярного сезону, а тепер отримав і відповідний фінансовий статус.

Цікаво, що раніше його знаменитий контракт на $450 млн виглядав недосяжним, але за кілька років ринок НФЛ настільки виріс, що навіть така сума перестала бути рекордною.