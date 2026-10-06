Роналду вимагав від Жезуша публічних вибачень та порівнянь з Пеле – ЗМІ

Зірковий нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду надіслав документ головному тренеру збірної Португалії Жорже Жезушу з планом дій, як потрібно було публічно попросити вибачення за невихід гравця у матчі проти Норвегії у 2-му турі Ліги націй.

Про це повідомляє CNN Portugal.

Як зазначається, цей сценарій із семи пунктів Жезушу потрібно було прочитати на передматчевій пресконференції напередодні зустріччю з Данією у 3-му турі Ліги націй.

Оскільки Роналду не почув вибачень від 72-річного наставника, які були прописані в цьому документі, тому й вирішив залишити розташування збірної.

За даними видання, у цьому документі йшлося, що невихід Роналду на поле в матчі з норвежцями був частиною плану. Утім, він спочатку відійшов від цього варіанту через те, що був впевнений у гарній фізичній формі нападника після матчу з Уельсом.

Також потрібно було відзначити професіоналізм з боку Роналду як гравця, котрий не ставив під сумнів рішення тренера. Під час процесу вибачення Жезуш мав відзначити роль Роналду у світовому футболу та порівняти 41-річного нападника з Пеле та Дієго Марадоною.

Далі Жезуш мав запевнити журналістів, наскільки важливо, аби Роналду продовжував кар'єру у національній збірній. А відповідаючи на питання, чому футболіст не подякував вболівальникам у матчі з Норвегією, він мав розповісти про свою неспроможність читати комусь лекції про любов до Португалії.

Потім коуч мав заявити, що взагалі не вважає це проблемою та наголосити на прихильності Роналду до вболівальників.

Нагадаємо, що у матчі проти Норвегії (2:1) у 2-му турі Ліги націй футболіст вперше за 18 років не вийшов на поле у складі збірної, коли був у заявці команди.

Після цього 41-річний капітан достроково залишив розташування "лузітан". Португальські ЗМІ повідомляли, що причиною його рішення став конфлікт із головним тренером Жорже Жезушем.

Також місцеві медіа оголошували, що 41-річний форвард вирішив закінчити кар'єру у збірній. Сам Роналду пообіцяв розповісти всю правду про цей інцидент у майбутньому.

Додамо, що за спиною 41-річного Роналду 234 матчі за національну команду, у яких він відзначився 146 голами й 45 асистами. Він допоміг "лузітанам" у 2016 році стати чемпіонами Європи та двічі тріумфувати у Лізі націй (2019 і 2025 роки).