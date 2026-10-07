Роналду опублікував скандальний текст, який мав озвучити Жезуш на пресконференції

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду під час свого публічного звернення з приводу конфлікту з головним тренером команди Жорже Жезушем опублікував 8 пунктів промови, які фахівець ніби то мав озвучити на початку пресконференції перед матчем Ліги націй проти Данії (1 жовтня).

Текст промови для Жезуша наводить CNN Portugal.

"Пункти, які я затвердив, були такими: "Вважаю за важливе, оскільки це правда, дещо прояснити перед тим, як говорити про Данію:

1. Я сам запропонував Кріштіану план для нього на цей період у національній збірній. Це була тривала і дуже хороша розмова.

2. Я знаю, наскільки сильно він живе і любить збірну, яке значення він має у світі, а головне – який і позитивний вплив він справляє на збірну протягом 24 років поспіль.

3. План, який я запропонував Кріштіану, був прийнятий.

4. Він ніколи не ставив під сумнів мої рішення. Був зразковим, лояльним і професійним.

5. До плану, який я розробив для нього, матч проти Норвегії не входив. Проте я відчув, що він зумів фізично відновитися після першого матчу, і попередив його, що мені, можливо, доведеться його задіяти. Кріштіану погодився.

6. Я помилився, змусивши гравця масштабу Пеле чи Марадони розминатися, а потім не випустивши на поле. Якби це було сьогодні, я б цього не зробив.

7. Щодо закриття теми: я хочу бачити Кріштіану в національній збірній. Ба більше, я хочу цього не просто так, а дуже сильно. На щастя, він теж вірить у мене. Він повірив в Аль-Насрі, повірить і тут.

8. Щодо того, що він не привітав уболівальників. Ми вже говорили про це. Той, хто проводить понад 230 матчів за збірну, не потребує моїх уроків любові до Португалії. Це був момент розчарування, який нічого не перекреслює. Він – гравець, який роздає найбільше автографів, робить найбільше селфі, найбільше приділяє увагу вболівальників. Не вигадуймо проблем там, де їх немає. Коли ми незадоволені — ми реагуємо. Тільки й всього", – заявив Роналду.