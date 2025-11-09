Сенсаційний ЛНЗ, стабільний Шахтар та погром в Олександрії. Підсумки 12 туру УПЛ

У чемпіонаті України завершився 12-й тур, що подарував футбольним вболівальникам декілька несподіваних результатів.

Чемпіон підбиває підсумки минулого туру

7 листопада

Епіцентр – Оболонь 1:2

Кудрівка – Колос 1:3

8 листопада

Металіст 1925 – Зоря 1:3

Верес – Рух 1:0

Карпати – Кривбас 1:0

9 листопада

Олександрія – Полісся 0:3

Динамо Київ – ЛНЗ 0:1

Шахтар – Полтава 4:1

Злий геній ЛНЗ

Черкаський ЛНЗ продовжує знімати скальп з українських грандів. Слідом за розгромом Шахтаря місяць назад команда Віталія Пономарьова перемогла Динамо Київ в столиці. Очікування вболівальників киян після вдалого матчу в Лізі Конференцій в зустрічі з ЛНЗ явно буди іншими, але гості продемонстрували чудову підготовку до важливої зустрічі.

Черкасці мають один з найкращих захистів у чемпіонаті і в грі з Динамо не дозволили не те що забити, а створити бодай один справжній гольовий момент.

Проблеми киян почалися в середині першого тайму, коли заміну попросив Андрій Ярмоленко, а наприкінці першої половини ЛНЗ зусиллями Проспера і Пастуха зуміли забити "в роздягальню". Після перерви малюнок гри не сильно змінився – кияни м'яч контролювали, але без серйозних моментів.

Після матчу головний тренер киян Олександр Шовковський поскаржився на важкий графік та втому від поїздок, але факт залишається фактом – історична перемога ЛНЗ в Києві і заслужене друге місце в турнірній таблиці.

У Шахтаря сил вистачило

Донецький Шахтар опинився в аналогічній ситуації, як у Динамо, але грати треба було з аутсайдером турніру – Полтавою. Так, гравці Арди Турана також втомлені переїздами та напруженим графіком, але вирішили не відкладати справу у довгий ящик, і одразу почали робити результат.

Вже на третій хвилині Марлон Гомес відкрив рахунок, а глядачі "Арени Львів" побачили сумарно вісім голів, сім з котрих влетіли в сітку команди з Полтави. 7:1 – найбільша перемога та поразка в цьому сезоні в рамках чемпіонату України. "Гірники" одноосібно очолюють турнірну таблицю, випереджаючи ЛНЗ та Полісся на чотири очки, а Динамо – на сім.

Скандал в Олександрії

В неділю "містяни" приймали одного з лідерів сезону – житомирське Полісся, яке очолює колишній наставник Олександрії Руслан Ротань.

Полісся очікувано контролювало хід гри і проблем для здобуття важливих трьох очок не виникло. Вже в дебюті гри Гайдучик вивів "вовків" вперед, а голи Назаренко та Сарапія довершили розгром Олександрії.

Полісся продовжує боротьбу за медалі, а Олександрія залишається в зоні стиків і може залишити елітний дивізіон за підсумками сезону.

Розгром на полі, погром на трибунах – саме цим запам'ятається минулий поєдинок. Річ у тім, що перед матчем КДК ФФУ оштрафував клуб за витівки вболівальників і закрив для відвідування частину стадіону.

Керівництво попросило фанатів бути більш стриманими, але сталося все навпаки: піротехніка протягом матчу, виламані крісла та жбурляння їх на поле, певно залишать Олександрію без підтримки вболівальників не на один матч. Не обійшлося і без побиття вболівальників поліцією прямо під час матчу.

Чари домашньої Кудрівки зняті

Кудрівка вперше в сезоні програла на домашньому полі, "Оболонь-Арені". Новачок УПЛ приймав Колос, який не знав смаку перемог вже п'ять турів, і волів продовжити свою домашню безпрограшну серію, але втримати необхідний результат не вдалося.

Причому, все почалося для чернігівчан досить непогано, коли Андрій Сторчоус вивів господарів вперед. В другому таймі Колосу вдалося перевернути гру, забивши три м'ячі у відповідь, вирвавши перемогу наприкінці матчу.

Невдачі Кривбаса та Металіста 1925

Продовжується серія без перемог у криворізького клубу. В суботу, 8 листопада, Кривбас гостив у Львові у місцевих Карпат, які до цього не вигравали на домашньому полі в цьому сезоні. Прогнози спеціалістів справедливо віддавали перевагу гостям, але можна сказати, що все зламало вилучення голкіпера Кривбасу Олександра Кемкіна вже на 16-й хвилині.

На старті другого таймі львів'яни вийшли вперед зусиллями Бруніньйо і довели справу до перемоги, першої в сезоні на стадіоні "Україна".

Також опускається все нижче в турнірній таблиці Металіст 1925, який ще у вересні був третім, але після серії з п'яти матчів без перемог вже знаходиться на дев'ятій позиції. Цього разу колектив Младена Бартуловича програв на "домашньому" стадіоні в Житомирі луганській Зорі.

УПЛ відправляється на міжнародну паузу, аби повернутися 13-м туром вже 21 листопада.