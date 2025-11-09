Українська правда
Не вистачало свіжості, – Шовковський пояснив поразку Динамо від ЛНЗ

Володимир Максименко — 9 листопада 2025, 19:00
Олександр Шовковський
Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував мінімальну поразку команди від ЛНЗ в 12 турі УПЛ.

Слова фахівця передає пресслужба киян.

"У нас був дуже насичений графік і я можу констатувати той факт, що нам не вистачало свіжості, не вистачало емоцій. У нас був напружений період – чотири доволі непрості матчі, і час на відновлення через два дні на третій, через три на четвертий. Плюс логістичні моменти. Безумовно, це не могло не вплинути на наші дії.
Я не буду зараз переносити результат гри на дії арбітрів. Ми дійсно сьогодні по грі не напрацювали на перемогу, це точно. Не впевнений, чи ми заслуговували на поразку – це вже інше питання", – розповів Шовковський.

Також тренер висловився про травму лідера команди Андрія Ярмоленка.

"Про це я отримаю інформацію найближчими днями, тому що зараз говорити про щось зарано. Він скаржився на неприємні відчуття, а під час гри вони почали посилюватись. Тому він попрохав заміну", – резюмував Шовковський.

За підсумками гри Динамо розмістилось на 4 місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 20 очок.

У наступному поєдинку "біло-сині" зіграють проти Колоса – гру заплановано на 22 листопада о 15:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що КДК УАФ наклав штраф на Динамо за підсумками попереднього туру.

