Олександр Булава — 8 листопада 2025, 20:54
Карпати у більшості перемогли Кривбас: огляд матчу УПЛ
Бруніньйо
Карпати

У матчі 12-го туру чемпіонату України Карпати у Львові обіграли Кривбас.

Огляд матчу

Вже на 16-й хвилині гості залишились у меншості. Голкіпер Олександр Кемкін отримав червону картку за збиття Пауло Вітора, який вибігав на пусті ворота.

Єдиний гол був забитий на початку другого тайму. Бруніньйо завдав дальнього удару по центру - Маханьков відбив, але м'яч від його рук влетів у сітку воріт.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ
12 тур, 8 листопада

Карпати (Львів) – Кривбас (Кривий Ріг) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 47 Бруніньйо

Карпати: Домчак, Полегенько, Жан Педрозу, Бабогло, Сич, Танда, Чачуа, Бруніньйо, Пауло Вітор, Краснопір (Невес, 84), Шах (Клименко, 58)

Кривбас: Кемкін, Дібанго, Рохас (Шевченко, 90), Конате, Юрчец, Араухо, Мендоса, Твердохліб (Мулик, 90), Задерака, Каменський (Микитишин, 58), Парако (Маханьков, 22)

Попередження: 45+5 Бабогло – 37 Твердохліб

Вилучення: 16 Кемкін

Карпати здобули другу поспіль перемогу у чемпіонаті та з 18 балами посідають 8-му сходинку в турнірній таблиці. Кривбас залишився третім з 20 балами в активі.

Нагадаємо, 12 тур УПЛ стартував у Тернополі, де Епіцентр поступився столичній Оболоні. Пізніше Колос обіграв Кудрівку.

Сьогоднішній ігровий день розпочався комфортною перемогою Зорі над Металістом 1925 та поразкою Руха від Вереса.

Чемпіонат України, УПЛ

