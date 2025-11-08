Зоря здобула комфортну перемогу над Металістом 1925 в матчі 12-го туру УПЛ

У суботу, 8 листопада, відбувся поєдинок 12-го туру чемпіонату України між луганською Зорею та Металістом 1925.

Гра завершилась із рахунком 3:1 на користь підопічних Скрипника.

Зустріч розпочалась із помилки захисту харків'ян – невдалий пас на воротаря перехопив Пилип Будківський та точним ударом відкрив рахунок у матчі.

В середині першого тайм Металіст 1925 заробив пенальті через гру рукою Жуніора Рейса, який впевнено реалізував Рашиця. Вже за чотири хвилини Роман Вантух протягнув м'яч з флангу в центр і красивим ударом знову вивів луганців уперед.

На початку другого тайму Анджушич виконав подачу, яку замкнув Слесар. Після цього гра підопічних Бартуловича зовсім "розклеїлась", вони так і не створили реальної загрози для взяття воріт Сапутіна.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

12 тур, 8 листопада

Металіст 1925 – Зоря 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 – Будківський, 8, 1:1 – Рашиця, 31 (пен.), 1:2 – Вантух, 34, 1:3 – Слесар, 48

Металіст 1925: Варакута, Крупський, Шабанов, Павлюк, Салюк, Литвиненко, Когут (Мба, 62), Чурко, Рашиця, Забергджа, Антюх

Зоря: Сапутін, Жуніньйо, Джордан, Яньїч, Вантух, Кушніренко, Анджушич (Ескінья, 90+5), Башич, Будківський, Попара, Слесар (Малиш, 87)

Попередження: Кушніренко, Салюк, Анджушич, Литвиненко.

Перемога дозволила Зорі ділити шосту-сьому сходинку турнірної таблиці УПЛ з Колосом, набравши 19 очок. Металіст 1925 тепер восьмий – 17 залікових балів.

Нагадаємо, 12 тур УПЛ стартував у Тернополі, де Епіцентр поступився столичній Оболоні. Пізніше Колос обіграв Кудрівку.