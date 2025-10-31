Українська правда
Олександрію, Колос і Кривбас покарали після матчів 10-го туру УПЛ

Володимир Варуха — 31 жовтня 2025, 16:54
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення щодо трьох клубів Української Прем’єр-ліги за підсумками 10-го туру.

Про це повідомляє сайт УАФ.

Олександрія отримає часткове закриття сектору №10 на наступний домашній матч через використання фанатами піротехніки (20 одиниць) у поєдинку проти Епіцентру. Також клуб сплатить 25 000 гривень штрафу за дії вболівальників, що призвели до зупинки гри, і ще 5 000 гривень за повторну неявку гравців на флеш-інтерв’ю.

Колос оштрафовано на 20 000 гривень за порушення правил безпеки під час матчу з Полтавою. Команда вдруге не виконала вимоги щодо евакуації до укриття під час повітряної тривоги.

Кривбас заплатить 40 000 гривень штрафу за повторні нецензурні вигуки своїх уболівальників у матчі проти Динамо.

Раніше повідомлялося, що Владислав Лупашко отримав покарання за бійку у матчі проти Руху.

