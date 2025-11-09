Динамо з травмою Ярмоленка сенсаційно поступилось ЛНЗ в 12 турі УПЛ

У неділю, 9 листопада, відбудеться передостанній матч 12 туру чемпіонату України з футболу, в якому Динамо приймало ЛНЗ.

Черкаський клуб здобув несподівану перемогу 1:0.

Поєдинок розпочався з моменту Піхальонка - хавбек завершував простріл Волошина, але його удар заблокував Кузик. Після цього епізоду ЛНЗ вирівняло гру, а у середині тайму Андрій Ярмоленко попросив заміну через проблеми з литковим м'язом - на поле з'явився Герреро.

У доданий арбітром час гравці ЛНЗ втікли в контратаку, Нещерет парирував вихід віч-на-віч від Проспера, але Пастух красивим ударом відкрив рахунок у матчі.

На початку другого тайму Попов впав у боротьбі з Муравським, але арбітр скасував призначення пенальті після перегляду ВАР. Черкаський колектив доволі грамотно посунув гру від своїх воріт, майже не змушуючи нервувати вболівальників.

У підсумку, підопічні Шовковського не змогли організувати навіть фінальний штурм, а Микола Балакін фінальним свистком зафіксував мінімальну перемогу гостей.

Чемпіонат України з футболу - УПЛ

12 тур, 9 листопада

Динамо - ЛНЗ 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - Пастух, 45+1

Динамо: Нещерет, Тіаре (Дубінчак, 46), Михавко, Попов, Караваєв, Михайленко, Піхальонок (Шапаренко, 65), Волошин (Огундана, 65), Кабаєв, Ярмоленко (Герреро, 34), Буяльський (Бленуце, 81)

ЛНЗ: Паламарчук, Пасіч, Муравський, Горін, Драмбаєв, Рябов, Проспер (Кравчук, 83), Яшарі, Пастух, Кузик (Дайко, 79), Яссінор (Нонікашвілі, 71)

Попередження: Кабаєв, Попов, Нонікашвілі, Михавко

За підсумками гри ЛНЗ піднявся на друге-третє місце турнірної таблиці, набравши 23 очки, а Динамо тепер четверте - на три залікові менше.

Нагадаємо, сьогоднішній ігровий день розпочався з комфортної перемоги Полісся над Олександрією.