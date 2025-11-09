Шахтар із хокейним рахунком розгромив Полтаву в заключному матчі 12 туру УПЛ

У неділю, 9 листопада, відбувся заключний матч 12 туру чемпіонату України з футболу сезону-2025/26, в якому Шахтар розгромив Полтаву.

Зустріч завершилася з рахунком 7:1.

"Гірники" відрили рахунок вже на 3-й хвилині поєдинку завдяки голу Марлона Гомеса, якому асистував Педріньйо. Через 14 хвилин вже сам Педріньйо подвоїв перевагу донецького клубу, реалізувавши пенальті, на що Полтава нічим відповісти не змогла.

На початку другого тайму Галенков повернув інтригу в протистояння, скоротивши відставання до одного м'яча. Однак це тільки розлютило підопічних Арди Турана, які забили ще два швидких голи протягом трьох хвилин: відзначилися Егіналду та Очеретько,.

Здавалося, що останній "цвях в труну" полтавського колективу за 8 хвилин до фінального свистка забив Невертон, однак надалі ще встиг відзначитися Конопля, а вже у доданий час Підлепич забив у власні ворота, зафіксувавши підсумковий рахунок.

Ця перемога дозволила Шахтарю набрати 27 очок та ще більше наростити відрив від переслідувачів. Полтава із 6 балами в активі залишилася на останньому місці.

Чемпіонат України з футболу - УПЛ

12 тур, 9 листопада

Шахтар – СК Полтава 7:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 3 Гомес, 2:0 – 17 Педріньйо (пен), 2:1 – 53 Галенков, 3:1 – 57 Егіналду, 4:1 – 60 Очеретько, 5:1 – 82 Невертон, 6:1 – 90 Конопля, 7:1 – 90+4 Підлепич (аг)

Шахтар: Різник, Конопля, Марлон Сантос, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон (Бондаренко, 77), Педріньйо, Очеретько, Егіналду (Ізакі, 7), Невертон Феррейра, 85), Мейрелліш (Эліас, 70)

Полтава: Восконян, Бужин, Підлепич, Веремієнко (Місюра, 46), Кононов (Кацюмака, 62), Плахтир (Даниленко, 62), Дорошенко (Хахльов, 62), Одарюк, Марусич (Шаповалов, 86), Галенков, Вівдич

Попередження: 36 – Бужин, 37 – Марусич

Нагадаємо, напередодні ЛНЗ сенсаційно обіграв Динамо.