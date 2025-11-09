Полісся в гостях спокійно переграло Олександрію

У неділю, 9 листопада, відбувся черговий матч 12 туру чемпіонату України, в якому Олександрі на стадіоні "Ніка" приймала Полісся.

Гості арени здобули комфортну перемогу 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито вже на самому початку гри – Велетень подав з кута поля, воротар "містян" не втримав м'яч у руках після удару одного з футболістів Полісся, а Гайдучик зіграв на добиванні.

Олександрія довго не могла оговтатись від пропущеного м'яча, але свій шанс все ж мала – Кастільйо невдало завершив подачу Жоти під завісу тайму.

Друга половина гри, як і перша, розпочалась з голу підопічних Ротаня – Велетень знову подав, а Долгий пропустив удар головою Сарпія, який летів у голкіпера. Завершився матч дещо курйозним взяттям воріт від Назаренка – подача з флангового штрафного завершилась голом хавбека житомирян.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

12 тур, 9 листопада

Олександрія – Полісся 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – Гайдучик, 9, 0:2 – Сарапій, 48, 0:3 – Назаренко, 84

Олександрія: Долгий, Огарков, Боль, Феррейра, Скорко, Ващенко (Енріке, 66), Мишньов, Булеца (Туаті, 66), Цара (Козак, 72), Кастільйо (Кулаков, 66), Жота (Амарал, 87)

Полісся: Волинець, Михайличенко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський, Бабенко (Лєднєв, 89), Андрієвський (Толедо Коста, 71), Брагару (Шепелєв, 59), Гуцуляк, Велетень (Назаренко, 71), Гайдучик (Філіпов, 59)

Попередження: Скорко

За підсумками гри Полісся піднялось на друге місце турнірної талиці УПЛ, яке може бути збережено за житомирським клубом у разі втрати очок Динамо – 23 залікові бали. Олександрія перебуває на 14 позиції з 9 очками в активі.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора, 8 листопада, в межах 12 туру УПЛ Зоря впоралася із Металістом 1925, Верес здобув мінімальну перемогу над Рухом, а Карпати переграли Кривбас, граючи майже весь матч у більшості.