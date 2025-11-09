Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар закріпив лідерство, чергова осічка Динамо та успіхи ЛНЗ і Полісся: турнірна таблиця УПЛ

Олексій Мурзак — 9 листопада 2025, 21:03
Шахтар закріпив лідерство, чергова осічка Динамо та успіхи ЛНЗ і Полісся: турнірна таблиця УПЛ
УПЛ

У неділю, 9 листопада, завершився 12-й тур Української Прем'єр-ліги України, в останньому матчі якого Шахтар з непристойним рахунком розгромив Полтаву.

Ця перемога дозволила "гірникам" набрати 27 очок та закріпите своє лідерство у турнірній таблиці УПЛ.

Водночас погіршилися справи у Динамо, яке поступилося ЛНЗ, пропустивши команду Віталія Пономерьова на 2 сходинку. Скористалося осічкою киян і Полісся, яке після перемогли над Олександрією вийшло на третє місце.

В середині ж таблиці також справжня боротьба, яка в наступному турі може змішати всі карти, починаючи з 4-ї сходинки, де наразі перебувають чинні чемпіони України.

У групі аутсайдеров змін особливих не відбулося: Полтава, Рух та Олександрія перші претенденти на пониження у класі.

Турнірна таблиця УПЛ після 12-го туру

  1. Шахтар – 27 очок
  2. ЛНЗ – 23
  3. Полісся – 23
  4. Динамо – 20
  5. Кривбас – 20
  6. Колос – 19
  7. Зоря – 19
  8. Карпати – 18
  9. Металіст 1925 – 17
  10. Верес – 16
  11. Оболонь – 16
  12. Кудрівка – 14
  13. Епіцентр – 9
  14. Олександрія – 9
  15. Рух – 7
  16. СК Полтава – 6
Standings provided by Sofascore
Чемпіонат України, УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

Шахтар із хокейним рахунком розгромив Полтаву в заключному матчі 12 туру УПЛ
Буяльський – про поразку Динамо від ЛНЗ: Напевно, не до кінця відновились
Приємно, але потрібно рухатися далі: Пономарьов – про перемогу ЛНЗ над Динамо у матчі 12 туру УПЛ
ЛНЗ встановив історичне досягнення в УПЛ
Не вистачало свіжості, – Шовковський пояснив поразку Динамо від ЛНЗ

Останні новини