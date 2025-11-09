Шахтар закріпив лідерство, чергова осічка Динамо та успіхи ЛНЗ і Полісся: турнірна таблиця УПЛ
У неділю, 9 листопада, завершився 12-й тур Української Прем'єр-ліги України, в останньому матчі якого Шахтар з непристойним рахунком розгромив Полтаву.
Ця перемога дозволила "гірникам" набрати 27 очок та закріпите своє лідерство у турнірній таблиці УПЛ.
Водночас погіршилися справи у Динамо, яке поступилося ЛНЗ, пропустивши команду Віталія Пономерьова на 2 сходинку. Скористалося осічкою киян і Полісся, яке після перемогли над Олександрією вийшло на третє місце.
В середині ж таблиці також справжня боротьба, яка в наступному турі може змішати всі карти, починаючи з 4-ї сходинки, де наразі перебувають чинні чемпіони України.
У групі аутсайдеров змін особливих не відбулося: Полтава, Рух та Олександрія перші претенденти на пониження у класі.
Турнірна таблиця УПЛ після 12-го туру
- Шахтар – 27 очок
- ЛНЗ – 23
- Полісся – 23
- Динамо – 20
- Кривбас – 20
- Колос – 19
- Зоря – 19
- Карпати – 18
- Металіст 1925 – 17
- Верес – 16
- Оболонь – 16
- Кудрівка – 14
- Епіцентр – 9
- Олександрія – 9
- Рух – 7
- СК Полтава – 6