Шахтар закріпив лідерство, чергова осічка Динамо та успіхи ЛНЗ і Полісся: турнірна таблиця УПЛ

У неділю, 9 листопада, завершився 12-й тур Української Прем'єр-ліги України, в останньому матчі якого Шахтар з непристойним рахунком розгромив Полтаву.

Ця перемога дозволила "гірникам" набрати 27 очок та закріпите своє лідерство у турнірній таблиці УПЛ.

Водночас погіршилися справи у Динамо, яке поступилося ЛНЗ, пропустивши команду Віталія Пономерьова на 2 сходинку. Скористалося осічкою киян і Полісся, яке після перемогли над Олександрією вийшло на третє місце.

В середині ж таблиці також справжня боротьба, яка в наступному турі може змішати всі карти, починаючи з 4-ї сходинки, де наразі перебувають чинні чемпіони України.

У групі аутсайдеров змін особливих не відбулося: Полтава, Рух та Олександрія перші претенденти на пониження у класі.

Турнірна таблиця УПЛ після 12-го туру

Шахтар – 27 очок ЛНЗ – 23 Полісся – 23 Динамо – 20 Кривбас – 20 Колос – 19 Зоря – 19 Карпати – 18 Металіст 1925 – 17 Верес – 16 Оболонь – 16 Кудрівка – 14 Епіцентр – 9 Олександрія – 9 Рух – 7 СК Полтава – 6