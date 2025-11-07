Оболонь переграла Епіцентр у стартовому матчі 12 туру УПЛ

У п'ятницю, 7 листопада, стартував 12 тур Української Прем'єр-ліги, у першому матчі якого Оболонь на виїзді переграла Епіцентр.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Кияни провели потужний старт, забивши два швидких голи на 11 та 15-й хвилині зусиллями Устименка та Слободяна, який реалізував пенальті.

Скоротити відставання Епіцентр зміг лише на 74-й хвилині – відзначився Седун. Втім, на більше підопічних Нагорняка не вистачило, що зафіксувала перемогу "пивоварів", які набрали 16 очок та піднялися на 8 сходинку турнірної таблиці. Епіцентр з 9 балами залишився 13-м.

Чемпіонат України – УПЛ

12 тур, 7 листопада

Епіцентр – Оболонь 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 11 Устименко, 0:2 – 15 Слободян (пен), 1:2 – 74 Сидун

Епіцентр: Білик, Кирюханцев (Савчук, 60), Григоращук, Ніл, Климець, Запорожець (Демченко, 59), Себеріо, Миронюк (Джеоване, 59), Сидун, Супряга (Борячук, 58), Сіфуентес

Оболонь: Федорівський, Суханов, Дубко, Курко, Грисьо, Семенов, Черненко (Ломницький, 90+2), Прокопенко, Слободян (Кулаковський, 72), Ільїн (Мединський, 65), Устименко (Теслюк, 64)

Як відомо, у понеділок, 3 листопада, завершився чотириденний тур, 11-й в Українській Прем'єр-лізі, який подарував багато цікавих матчів. "Чемпіон" традиційно підбив підсумки туру.