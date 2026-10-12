Динамо посунуло Карпати, скандальна нічия Полісся: підсумки 8 туру УПЛ

У чемпіонаті України сезону-2026/27 відбулися матчі 8 туру. Шахтар закріпив одноосібне лідерство, Полісся зі скандалом вирвало нічию в Буковини, Динамо в очному протистоянні здолало Карпати, а Харків продовжив підйом турнірною таблицею.

"Чемпіон" у традиційному огляді підбиває підсумки 8 туру УПЛ.

П'ятниця, 9 жовтня

Субота, 10 жовтня

Неділя, 11 жовтня

Понеділок, 12 жовтня

Перенесений матч

Оболонь – Кривбас

Шахтар зупинив безпрограшну серію Вереса

Донецький Шахтар завітав до Рівного напередодні вильоту до Лондона, де проведе матч Ліги чемпіонів проти грецького АЕКа. Головний тренер донеччан Арда Туран не став експериментувати зі складом і випустив оптимальний на сьогодні варіант.

Долю поєдинку було практично вирішено ще в першому таймі. Попри шалену мотивацію, Верес не зміг реалізувати моменти, створені на початку зустрічі. Натомість "гірників" не пробачили супернику помилки – Педріньйо першим опинився на добиванні після гарматного пострілу Невертона та переправив м'яч у сітку. Ситуацію для господарів ускладнило вилучення 21-річного півзахисника Ростислава Барана.

ФК Шахтар

Довести такий поєдинок до переможного фіналу для Шахтаря було справою техніки. У другому таймі захисники Матвієнко та Педро Енріке довели рахунок до розгромного завдяки дальнім ударам.

Шахтар вирушив до Лондона в гарному настрої, а Верес перервав п'ятиматчеву безпрограшну серію.

Відеоогляд матчу Шахтар – Верес

Російські терористи зірвали черговий матч УПЛ

Практично всі матчі 8 туру УПЛ проходили на тлі повітряних тривог. Через російські атаки в столиці не вдалося дограти поєдинок за участю Оболоні та Кривбасу.

Команди з вимушеними зупинками провели лише перший тайм, у якому на 18-й хвилині Сергій Суханов вивів Оболонь уперед. Після перерви гру так і не вдалося поновити.

З огляду на безпекову ситуацію було вирішено перенести догравання матчу на інший день. Дату проведення та час початку визначить Дирекція УПЛ додатково.

ФК Кривбас

Колос набирає хід після провального старту

Команда Руслана Костишина додала в результативності. В останніх двох поєдинках ковалівці забили шість м'ячів, тоді як у попередніх п'яти матчах – лише три. Таку метаморфозу можна пояснити роботою Володимира Лисенка – колишній гравець Колоса нещодавно приєднався до тренерського штабу, де відповідає за роботу з нападниками.

Денис Ндукве ФК Колос

Героями поєдинку стали Денис Ндукве, який оформив дубль, та Олександр Демченко, на рахунку якого гол із пенальті й асист. Завдяки другій поспіль перемозі Колос значно покращив турнірне становище. Нагадаємо, на старті чемпіонату ковалівці набрали лише два очки та замикали турнірну таблицю.

Епіцентр зміг відповісти лише голом престижу у виконанні Артема Козака. Підопічні Сергія Нагорняка збільшили безвиграшну серію в чемпіонаті до чотирьох матчів, у трьох із яких зазнали поразок.

Відеоогляд матчу Колос – Епіцентр

Харків дихає в спину лідерам

На перебіг поєдинку в Одесі вплинуло вилучення на 17-й хвилині нападника Чорноморця Джеррі Йоки, який грубо зіграв проти захисника гостей Артема Шабанова. Надавати фавориту чисельну фору – велика розкіш для команди, яка бореться за виживання.

Харків сповна скористався перевагою, забивши одеситам два голи. Відзначилися Карлос Парако та Батон Забергджа. Рахунок міг бути значно більшим, якби не чудова гра голкіпера Чорноморця Кінгслі Аніагбосо.

ФК Харків

До честі господарів, вони зуміли розмочити рахунок. Форвард моряків Кирило Попов здійснив сольний прохід від центру поля та перервав суху серію голкіпера Харкова Георгія Єрмакова, яка налічувала три матчі.

Команда Младена Бартуловича здобула четверту поспіль перемогу, впритул наблизившись до лідируючої трійки.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Харків

Непроста перемога ЛНЗ та антирекорд Кудрівки

У попередньому чемпіонаті Кудрівка відібрала в черкаської команди три очки на фініші турніру, коли вирішувалася доля срібних нагород. Тепер ЛНЗ мав гарну нагоду поквитатися за ту поразку.

Господарі відкрили рахунок уже на 9-й хвилині – Таллес реалізував пенальті за гру рукою Дениса Світюхи. На 36-й хвилині другу жовту картку отримав хавбек ЛНЗ Артур Рябов, тож у гостей з'явився шанс врятувати поєдинок.

Таллес Бренер ФК ЛНЗ

Проте сталося навпаки. Граючи вдесятьох, підопічні Віталія Пономарьова подвоїли рахунок – на початку другого тайму після розіграшу кутового Геннадій Пасіч гарматним ударом нагадав про свої бомбардирські здібності.

На 68-й хвилині Кудрівка завдяки Овусу відіграла один м'яч. Проте на більше підопічні Олександра Протченка не спромоглися.

Команда з Чернігівщини повторила клубний антирекорд за кількістю матчів без перемог. Турнірне становище Кудрівки стає дедалі загрозливішим.

Відеоогляд матчу ЛНЗ – Кудрівка

Вилучення Русина та гол Пономаренка

У центральному матчі 8 туру зустрілися Динамо і Карпати. На кону було третє місце, яке перед поєдинком посідали львів'яни.

У першому таймі краще виглядала команда Франа Фернандеса, яка створила більше гольових моментів. Проте на перерву суперники пішли за нічийного рахунку, який влаштовував гостей.

ФК Карпати

На 62-й хвилині Назарій Русин отримав другу жовту картку за небезпечну гру проти Георгія Бущана. Це вилучення стало ключовим епізодом матчу, що вплинув на підсумковий результат. До слова, загалом у 8 турі арбітри показали чотири червоні картки.

Уже через три хвилини Матвій Пономаренко зіграв як справжній бомбардир: перебуваючи в оточенні трьох гравців Карпат, він пробив у кут із лінії штрафного майданчика. Голкіпер "левів" Мисак лише поглядом провів м'яч.

Динамо потіснило Карпати з третього місця, здобувши третю поспіль перемогу в УПЛ.

Відеоогляд матчу Динамо – Карпати

Нічия Полісся з присмаком скандалу

Поєдинок у Кам'янці-Подільському між Буковиною та Поліссям проходив під акомпанемент безперервного дощу. Втім, не погодні умови стали головною темою матчу, а дії арбітра.

"Вовки" відкрили рахунок на 18-й хвилині після удару Максима Брагару, який черпачком перекинув м'яч через Германа Пенькова. Проте за мить до цього стався жорсткий стик за участю Микити Кравченка та Владислава Приймака. У цьому епізоді арбітр не побачив порушення з боку захисника житомирян, дозволивши дограти епізод до кінця.

ФК Буковина

Футболісти Буковини не знітилися, а зуміли відігратися та вийти вперед. Першими голами в сезоні відзначилися Віталій Дахновський і Андрій Бусько.

Ключовий момент стався в компенсований час. Карась сфолив проти Краснопіра, і суддя Олексій Деревинський указав на одинадцятиметрову позначку. Велетень холоднокровно реалізував пенальті, встановивши нічийний рахунок.

Після поєдинку головний тренер жовто-чорних Сергій Шищенко не стримував емоцій. Він розкритикував суддівство, звинувативши свій колишній клуб.

"Це ганьба. Це, б***ь, вони за реформи якісь... Полісся завжди. Які реформи? Кожна гра в них зі скандалом проходить. Подивіться, скільки ігор Полісся зі скандалом. Ну це взагалі, я не розумію. Ганьба. Поліссю ганьба", – сказав Шищенко.

Відеоогляд матчу Буковина – Полісся

Зоря не залишила шансів Лівому Берегу

Напередодні поєдинку з Лівим Берегом Зоря не перемагала впродовж чотирьох останніх турів. Головний тренер луганців Віктор Скрипник зробив висновки з невдач, виставивши проти "лелек" доволі експериментальний склад – шанс проявити себе отримали гравці запасу.

Такий крок досвідченого фахівця виявився виправданим. Ще в першому таймі футболісти Зорі зламали один із найнадійніших захистів ліги, забивши два голи. Результативними ударами відзначилися Іван Нестеренко й Артем Мачелюк.

ФК Лівий Берег

По перерві форвард "чорно-білих" Ігор Горбач довів рахунок до розгромного. Гол престижу бразильця Венделла не дозволив "лелекам" здійснити камбек.

Лівий Берег зазнав другої поразки в сезоні та пропустив три м'ячі в одному матчі – рівно стільки ж, скільки в попередніх шести поєдинках.

Відеоогляд матчу Лівий Берег – Зоря

Список бомбардирів

У гонці бомбардирів одразу троє гравців мають по п'ять забитих м'ячів. До Ігоря Краснопіра з Полісся додалися динамівець Матвій Пономаренко та вінгер Харкова Батон Забергджа.

Матвій Пономаренко ФК Динамо

1. Матвій Пономаренко (Динамо) – 5 голів (7 матчів)

2. Батон Забергджа (Харків) – 5 голи (7 матчів)

3. Ігор Краснопір (Полісся) – 5 голів (8 матчів)

4. Петер Ітодо (Харків) – 4 голи (7 матчів)

5. Фелліпе (Карпати) – 4 голи (8 матчів)

Турнірна таблиця після 8 туру УПЛ

Донецький Шахтар скористався осічкою Полісся та одноосібно очолив турнірну таблицю. "Гірники" відірвалися від житомирян на два очки.

На третю сходинку піднялося київське Динамо, яке в очному протистоянні перемогло Карпати. Впритул до трійки лідерів наблизився Харків, який лише на одне очко відстає від "біло-синіх".

На дні турнірної таблиці без змін – Оболонь і Кудрівка посідають 15 та 16 місця відповідно. Колос піднявся на дев'яту сходинку. Натомість Чорноморець склав компанію Кривбасу в зоні перехідних матчів.

Що далі в чемпіонаті УПЛ?

Наступний тур Української Прем'єр-ліги стартує у п'ятницю, 16 жовтня. Поєдинки триватимуть упродовж чотирьох ігрових днів.

Центральною подією стане протистояння Полісся та Динамо – "біло-сині" отримають шанс зрівнятися за очками з житомирянами. Шахтар після матчу Ліги чемпіонів зіграє проти Колоса, Карпати прийматимуть Епіцентр, а Харків закриє програму туру поєдинком із Лівим Берегом.