Харків у більшості обіграв Чорноморець і продовжив переможну серію в УПЛ
Одеський Чорноморець у домашньому поєдинку програв Харкову в межах восьмого туру Української Прем'єр-ліги.
Зустріч завершилася із рахунком 1:2.
На початку поєдинку господарі залишилися в меншості: на 17-й хвилині червону картку за фол проти Артема Шабанова отримав Йока.
Харків'яни скористалися чисельною перевагою на 24-й хвилині. Парако скористався неузгодженістю центральних захисників Чорноморця та відкрив рахунок у зустрічі.
Після перерви підопічні Младена Бартуловича збільшили перевагу. На 57-й хвилині Батон Забергджа зіграв у стінку з Іваном Калюжним та пробив у нижній кут воріт. Для косоварського легіонера цей гол став п'ятим у поточному сезоні УПЛ.
Попри чисельну меншість Чорноморець зумів повернути інтригу. На 60-й хвилині нападник "моряків" Кирило Попов здійснив індивідуальних прохід із центра поля та скоротив відставання в рахунку.
До фінального свистка цифри на табло залишилися незмінними. Харків здобув виїзну перемогу та продовжив переможну серію в чемпіонаті до чотирьох матчів.
Чемпіонат України – УПЛ
8-й тур, 10 жовтня
Чорноморець – Харків 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 24 Парако, 0:2 – 57 Забергджа, 1:2 – 60 Попов
Чорноморець: Аніагбосо, Клименко (Гусєв, 76), Жаржу, Фарина, Пушкарьов, Хобе (Хома, 85), Робакідзе, Фарасеєнко, Попов, Йока, Алефіренко (Герич, 76)
Харків: Єрмаков, Крупський, Салюк, Шабанов, Смоляков, Калюжний, Павлюк, Гаджієв, Забергджа (Яцик, 63), Парако (Кастільйо, 84), Ітодо (Рашиця, 84)
Попередження: Гаджиєв, 48, Яцик, 90
Вилучення: Йока, 17
Після цього матчу Чорноморець залишився на 12 місці в турнірній таблиці, а Харків піднявся на третю сходинку.
Нагадаємо, що у матчі-відкритті 8 туру УПЛ Шахтар на виїзді розгромив Верес (3:0).