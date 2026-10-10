Харків у більшості обіграв Чорноморець і продовжив переможну серію в УПЛ

Одеський Чорноморець у домашньому поєдинку програв Харкову в межах восьмого туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 1:2.

На початку поєдинку господарі залишилися в меншості: на 17-й хвилині червону картку за фол проти Артема Шабанова отримав Йока.

Харків'яни скористалися чисельною перевагою на 24-й хвилині. Парако скористався неузгодженістю центральних захисників Чорноморця та відкрив рахунок у зустрічі.

Після перерви підопічні Младена Бартуловича збільшили перевагу. На 57-й хвилині Батон Забергджа зіграв у стінку з Іваном Калюжним та пробив у нижній кут воріт. Для косоварського легіонера цей гол став п'ятим у поточному сезоні УПЛ.

Попри чисельну меншість Чорноморець зумів повернути інтригу. На 60-й хвилині нападник "моряків" Кирило Попов здійснив індивідуальних прохід із центра поля та скоротив відставання в рахунку.

До фінального свистка цифри на табло залишилися незмінними. Харків здобув виїзну перемогу та продовжив переможну серію в чемпіонаті до чотирьох матчів.

Чемпіонат України – УПЛ

8-й тур, 10 жовтня

Чорноморець – Харків 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 24 Парако, 0:2 – 57 Забергджа, 1:2 – 60 Попов

Чорноморець: Аніагбосо, Клименко (Гусєв, 76), Жаржу, Фарина, Пушкарьов, Хобе (Хома, 85), Робакідзе, Фарасеєнко, Попов, Йока, Алефіренко (Герич, 76)

Харків: Єрмаков, Крупський, Салюк, Шабанов, Смоляков, Калюжний, Павлюк, Гаджієв, Забергджа (Яцик, 63), Парако (Кастільйо, 84), Ітодо (Рашиця, 84)

Попередження: Гаджиєв, 48, Яцик, 90

Вилучення: Йока, 17

Після цього матчу Чорноморець залишився на 12 місці в турнірній таблиці, а Харків піднявся на третю сходинку.

Нагадаємо, що у матчі-відкритті 8 туру УПЛ Шахтар на виїзді розгромив Верес (3:0).