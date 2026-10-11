Пенальті на останніх хвилинах врятувало Полісся від поразки у матчі з Буковиною в 8-му турі УПЛ

Житомирське Полісся врятувалося від поразки у матчі з чернівецькою Буковиною у межах восьмого туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 2:2.

Гра розпочалася для підопічних Руслана Ротаня вкрай вдало. "Вовки" перехопили м'яч у захисників суперників на 18-й хвилині.

Зрештою м'яч опинився у ногах Брагару, який пробив з дальньої дистанції, що принесло у підсумку гол на користь Полісся. Значну роль у цьому взятті воріт відіграв півзахисник Буковини Вітенчук, від ноги котрого стався рикошет.

Утім, вже під завершення першого тайму команда Сергія Шищенка відновила паритет. Гравці Буковини пішли у контратаку. Після низки помилок захисників "вовків" та невдалого виходу з воріт Кудрика ситуацією зміг скористатися Дахновський.

27-річний нападник вперше відзначився голом у поточному сезоні. Згодом господарі повели в рахунку. Після розіграшу стандарту Бусько заніс м'яч у сітку воріт на 56-й хвилині.

Проте все змінилось наприкінці. Арбітр матчу Олексій Деревінський побачив порушення правил проти Ігоря Краснопіра з боку захисників Буковини у їхньому карному майданчику. Велетень зрештою реалізував пенальті та врятував свою команду.

Чемпіонат України – УПЛ

8 тур, 11 жовтня

Буковина – Полісся – 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 18 Брагару, 1:1 – 44 Дахновський, 2:1 – 56 Бусько, 2:2 – 90+2 Велетень (пен.)

Буковина: Пеньков, Стасюк, Карась, Приймак, Бусько (Одінака, 80), Вітенчук, Дахновський (Гає, 74), Груша (Танковський, 74), Задерака (Кравчук, 66), Ільїн, Кожушко (Дадашов, 66).

Полісся: Кудрик, Майсурадзе, Чоботенко, Сарапій, Кравченко (Крушинський, 79), Бабенко (Араухо, 83), Назаренко (Краснопір, 66), Емерллаху (Шепелєв, 66), Федор (Велетень, 46), Брагару, Гайдучик.

Попередження: Приймак 30, Дахновський 32, Кожушко 62, Груша 65, Танковський 90, Карась 90+2, Пеньков 90+2 – Емерллаху 26, Майсурадзе 31, Бабенко 47.

За підсумками цього поєдинку Полісся розташувалося на другому місці у турнірній таблиці, поступаючись Шахтарю на 2 залікових бали. Водночас Буковина посіла 10-ту сходинку.

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Нагадаємо, що у центральному матчі 8-го туру Динамо в більшості обіграло Карпати.