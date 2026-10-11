Можна сказати, що це помста: Пономаренко – про переможний гол Карпатам

Нападник Динамо Матвій Пономаренко пояснив, що мав особливу мотивацію на матч проти Карпат у восьмому турі УПЛ, пригадавши скасований м'яч у ворота львів'ян минулого сезону.

Слова форварда наводить пресслужба столичного клубу.

"Можна сказати, що це помста. Вважаю, тоді мені не зарахували м'яч, який я забив за правилами, й перервалася моя серія матчів із голами", – сказав Пономаренко.

За словами форварда, цей епізод додав йому мотивації: він прагнув знову відзначитися й довести, що попередній гол був закономірним.

Ключовим моментом зустрічі нападник назвав вилучення Русина. Після цього Динамо отримало більше простору й зуміло дотиснути суперника. Водночас Пономаренко переконаний, що кияни могли перемогти й за рівних складів.

Окремо футболіст відзначив Георгія Бущана, якого назвав героєм матчу завдяки сейвам, та Назара Волошина, який після виходу на заміну віддав гольову передачу.

Нагадаємо, Динамо перемогло Карпати з рахунком 1:0.