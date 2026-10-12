Зоря впевнено здолала Лівий Берег у матчі 8 туру УПЛ

Луганська Зоря на виїзді здолала Лівий Берег у матчі восьмого туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч, яка розпочалась із затримкою через повітряну тривогу, завершилася із рахунком 3:1.

Гості відкрили рахунок на 34-й хвилині. Іван Нестеренко підхопив м'яч у штрафному майданчику після заблокованого удару та спокійно із близької відстані переграв Романа Жмурка.

А вже в компенсований час Артем Мачелюк подвоїв перевагу своєї команди. Луганці вибігли у стрімку контратаку, під час якої Саллієу Бах вивів на удар 26-річного захисника, який якісно пробив низом в один дотик у дальній кут.

У другому таймі господарям не вдалось повернути інтригу в зустріч. Ігор Горбач на 69-й хвилині забив третій м'яч Зорі, на який голом престижу відповів Венделл.

Чемпіонат України – УПЛ

8-й тур, 12 жовтня

Лівий Берег – Зоря 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 34 Нестеренко, 0:2 – 45+1 Мачелюк, 0:3 – 69 Горбач, 1:3 – 73 Венделл

Лівий Берег: Жмурко, Сідней, Коваленко, Якимів, Соколов, Криворучко, Банада (Челядін, 67), Шастал (Гереш, 74), Волошин (Андрадіна, 46), Воробчак (Квасниця, 88), Фалл (Венделл, 46).

Зоря: Сапутін, Мачелюк, Кушніренко, Джордан, Пердута (Ескінья, 88), Бойко, Дришлюк (Башич, 78), Нестеренко (Глущенко, 88), Бах (Юрченко, 78), Єлавіч (Горбач, 64), Будківський

Попередження: Джордан, 40

Завдяки цій перемозі Зоря піднялася на шосту сходинку в турнірній таблиці. В активі команди Віктора Скрипника 11 очок. Лівий Берег залишилася на 12-му місці із сімома заліковими балами.

Нагадаємо, що в центральному матчі туру Динамо переграло Карпати. Єдиний гол забив Матвій Пономаренко.