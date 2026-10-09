Шахтар у більшості розгромив Верес у 8 турі УПЛ

Донецький Шахтар на виїзді здобув розгромну перемогу над Вересом у 8 турі УПЛ. Поєдинок у Рівному, який відкривав програму восьмого туру чемпіонату, відбувся в п'ятницю, 9 жовтня.

Доля матчу вирішилася наприкінці першого тайму. Спершу Педріньйо відкрив рахунок, а за 5 хвилин Верес залишився у меншості: пряму червону картку отримав Ростислав Баран.

У другому таймі Шахтар у більшості довів рахунок до розгромного: спершу забив Микола Матвієнко, а потім Педру Енріке.

Чемпіонат України – УПЛ

8 тур, 9 жовтня

Верес – Шахтар – 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 32 Педріньйо, 0:2 – 58 Матвієнко, 0:3 – 71 Педру Енріке

Верес: Горох, Сміян, Вовченко, Ціпот, Протасевич, Шарай (73 Веслі Помба), Чечер (65 Нійо), Харатін, Гонсалвеш (84 Ліма), Фабрісіу (84 Мігуцький), Баран

Шахтар: Різник, Педру Енріке (73 Караваєв), Матвієнко (73 Назарина), Бондар, Вінісіус Тобіас, Криськів (46 Ісаке Сілва), Невертон, Марлон Гомес, Педріньйо (81 Маттурро), Аліссон, Кауан Еліас (72 Лука Мейрелліш)

Попередження: 39 Харатін, 39 Криськів, 68 Матвієнко, 90 Ісаке Сілва

Вилучення: 37 Баран

Решта матчів 8 туру УПЛ відбудуться 10, 11 і 12 жовтня.