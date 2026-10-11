Якби я хотів, то давно б поїхав з України: Кендзьора пояснив, чому не шкодує про повернення в Динамо
Томаш Кендзьора
ФК Динамо Київ
Захисник Динамо Томаш Кендзьора пояснив, що свідомо повернувся до київського клубу, розуміючи ситуацію в Україні.
Про це він сказав у коментарі пресслужбі клубу.
Після перемоги над Карпатами (1:0) у восьмому турі УПЛ польського футболіста запитали, чи не шкодує він про своє рішення.
"Якби я хотів поїхати звідси, то, мабуть, уже зробив би це", – відповів Кендзьора.
Захисник розповів, що ще до повернення в Динамо кілька разів приїжджав до Києва у відпустку разом із дружиною та сином. Тому він знав про умови життя в столиці та розумів, на що погоджується, ухвалюючи рішення знову грати за киян.
Кендзьора перейшов у Динамо з грецького ПАОКа на правах вільного агента на початку липня 2026 року. Раніше 32-річний поляк виступав за киян у 2017 – 2022 роках.