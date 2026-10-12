Можливо, на ньому навіть мали призначати пенальті: Сапуга – про поразку Карпат від Динамо

Опорний півзахисник львівських Карпат Марко Сапуга розповів, що команда добре стартувала у матчі 8-го туру УПЛ-2026/27 проти київського Динамо, у якому мала моменти та навіть забила, але цей гол Чебера Алькайна не зарахували.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю "Українському футболу".

"Суддя прийняв таке рішення. Нічого не зробиш, треба рухатися далі й готуватися до наступної гри", – зазначив 23-річний футболіст.

Окремо Сапуга відзначив моменти Назарія Русина, який у другому таймі залишив команду у меншості. Марко наголосив на епізоді на старті поєдинку, коли Тарас Михавко завадив Русину зіграти на добиванні.

"Назарій створював хороші моменти. Можливо, на ньому навіть мали призначати пенальті. Щоправда, я ще не переглядав той епізод після кутового, тому не можу сказати напевно. Але це футбол. Сьогодні (11 жовтня – прим. ред.) ми програли, а завтра все може бути по-іншому", – заявив Сапуга.

Центральний півзахисник "левів" додав, що після повернення до Львова на команду чекають відновлення та один вихідний день. Після цього "зелено-білі" розпочнуть підготовку до наступного матчу УПЛ проти Епіцентра, який відбудеться у неділю, 18 жовтня. Початок – о 18:00.

Нагадаємо, що зустріч закінчилася мінімальною перемогою Динамо 1:0. Автором єдиного голу став Матвій Пономаренко, який пробив з-під Жана Педрозу через чотири хвилини після вилучення Русина.

Після матчу головний тренер "левів" Фран Фернандес натякнув на упереджене суддівство, а його команда була кращою на футбольному полі у грі проти киян.

Також після фінального свистка своїми емоціями поділилися Матвій Пономаренко та Тарас Михавко.

Додамо, що після цієї звитяги Динамо підійнялося на третю позицію у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 16 балів. Відставання до лідера сезону-2026/27 Шахтаря складає 5 очок, а до другого Полісся – 3 пункти. Карпати ж із 14 балами опустилися на 5-ту сходинку.