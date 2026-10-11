ЛНЗ у меншості завдав Кудрівці п’ятої поразки в УПЛ

Черкаський ЛНЗ переміг Кудрівку у матчі восьмого туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 2:1.

Господарі відкрили рахунок на 9-й хвилині. Бразильський півзахисник Таллес упевнено реалізував пенальті, призначений за гру рукою Дениса Світюхи.

На 37-й хвилині становище ЛНЗ ускладнилося. Рябов отримав другу жовту картку за зрив атаки та залишив свою команду в меншості.

Попри чисельну перевагу суперника, Кудрівка пропустила вдруге одразу після перерви. На 48-й хвилині Геннадій Пасіч в один дотик пробив у поперечку, від якої м'яч опинився за лінією воріт.

Кудрівка зуміла скоротити відставання на 68-й хвилині завдяки голу Овусу, однак зрівняти рахунок гостям не вдалося.

У підсумку ЛНЗ утримав переможний рахунок та здобув три очки в поєдинку з Кудрівкою – 2:1. Для команди з Чернігівщини ця поразка стала п'ятою поспіль в УПЛ.

Чемпіонат України – УПЛ

8-й тур, 11 жовтня

ЛНЗ – Кудрівка 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 9 Таллес (пенальті), 2:0 – 48 Г.Пасіч, 2:1 – 68 Овусу

ЛНЗ: Ледвій, Роман, Дідик, Горін, Кузик, Таллес, Рябов, Твердохліб (Якубу, 46), Цара (Г. Пасіч, 46), Ндіага, Ассінор (Драмбаєв, 41).

Кудрівка: Яшков, Мельничук, Семенов, Потімков, Векляк, Петряк, Смирний (Вечурко, 62), Думанюк (Плакса, 62), Світюха, Бєляєв (Є. Пасіч, 46), Овусу.

Попередження: Рябов, 24 – Семенов, 58

Вилучення: Рябов, 37.

Завдяки цій перемозі ЛНЗ піднявся на шосту сходинку. В активі команди Віталія Пономарьова 11 очок. Кудрівка залишилася на останньому 16-му місці з двома заліковими балами.

Нагадаємо, що напередодні Шахтар розгромив Верес, Колос з дублем Ндукве обіграв Епіцентр, а матч Оболонь – Кривбас було вирішено дограти в інший день.