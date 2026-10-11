Динамо в більшості обіграло Карпати в центральному матчі 8 туру УПЛ

Центральний матч восьмого туру УПЛ-2026/27 між київським Динамо та львівськими Карпатами відбувся в неділю, 11 жовтня, та завершився перемогою столичної команди з рахунком 1:0.

Вирішальною в матчі стала середина другого тайму. На 62-й хвилині Карпати залишилися в меншості – через другу жовтку картку поле покинув форвард львів'ян Назарій Русин. А уже за чотири хвилини Динамо втілило свою чисельну перевагу в забитий м'яч – відзначився Матвій Пономаренко.

Динамо завдяки цій перемозі набрало 16 очок і вийшло на третє місце в турнірній таблиці УПЛ, обійшовши, зокрема, і Карпати.

Чемпіонат України – УПЛ

8 тур, 11 жовтня

Динамо – Карпати – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 66 Пономаренко

Динамо: Бущан, Дубінчак, Михавко, Кендзьора, Сич, Бражко, Кабаєв (62 Волошин), Рубчинський (84 Піхальонок), Лонвейк (74 Михайленко), Ярмоленко (62 Ба), Пономаренко

Карпати: Мисак, Вантух (67 Калеро), Жан Педрозу, Бабогло, Мірошниченко (84 Фелліпе Вієйра), Сапуга (67 Дєдов), Алькаїн, Чачуа, Моха (84 Ерікі), Русин, Сері (59 Лях)

Попередження: 22 Русин, 30 Рубчинський, 48 Сері, 54 Сапуга, 77 Ба, 86 Пономарееко

Вилучення: 62 Русин

Паралельно з цим матчем відбувався поєдинок ЛНЗ – Кудрівка, який також завершився мінімальною перемогою господарів – 2:1. Також сьогодні відбудеться матч Буковина – Полісся, його початок запланований на 18:00 за київським часом.