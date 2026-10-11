Була спортивна злість: Михавко – про перемогу Динамо над Карпатами

Центральний захисник київського Динамо Тарас Михавко заявив, що команда відчувала спортивну злість протягом поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги з львівськими Карпатами, враховуючи результат минулого протистояння між командами.

Його слова передає пресслужба столичного клубу.

"Так, звичайно, спортивна злість була. Але водночас потрібно було діяти обережно, щоб не наступити на ті самі граблі й не отримати червону картку. Загалом спортивна злість має бути в кожному матчі, незалежно від суперника. Завжди потрібно викладатися на максимум".

21-річний оборонець киян відзначив складність цього поєдинку та порадів перемозі.

"Звісно, це був важкий поєдинок. Карпати –хороша команда, яка заслуговує на увагу. Матч справді видався непростим. Нема чого додати –слава Богу, що перемогли. Рухаємось далі".

Зазначимо, що підопічні Ігоря Костюка зуміли обіграти Карпати завдяки голу Матвія Пономаренка на 66-й хвилині у 8-му турі української першості (1:0). "Леви" залишилися вдесятьох після вилучення Назарія Русина за 4 хвилини до цього.

Нагадаємо, що "біло-сині" у матчі 22-го туру тогорічного розіграшу УПЛ зазнали поразки від львівського колективу, пропустивши швидкий гол від Бабукар Фаала (0:1). У тому поєдинку скасували гол Пономаренка, а пізніше нападник отримав червону картку.