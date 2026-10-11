Це ганьба, вони ще за якісь реформи, б***ь: Шищенко – про матч з Поліссям у 8-му турі УПЛ

Головний тренер чернівецької Буковини Сергій Шищенко вважає суддівство та дії житомирського колективу у матчі з Поліссям у 8-му турі УПЛ повною ганьбою.

Про це фахівець заявив у коментарі пресслужбі УПЛ.

"Це ганьба. Це, б***ь, вони за реформи якісь... Полісся завжди. Які реформи? Кожна гра в них зі скандалом проходить. Подивіться, скільки ігор Полісся зі скандалом. Ну це взагалі, я не розумію. Перший гол – фол, ну, блін, стовідсотковий. Приймак грає в м'яч, гравець Полісся б'є його в ногу. Гол зараховують, навіть не дивляться ВАР. Зараз Гайдучик тримає нашого гравця. Наш м'яч, пенальті на 90-й хвилині. Ганьба. Поліссю ганьба".

Зауважимо, що Полісся зуміло врятуватися від поразки у матчі з Буковиною завдяки пенальті на останніх хвилинах. Команди завершили гру з рахунком 2:2.

Додамо, що Шищенко у минулому був наставником "вовків". У сезоні-2020/21 команда під його керівництвом виступала у Першій лізі. Після завершення контракту Шищенко продовжив працювати у клубі, але вже будучи у селекційній групі.

У кампанії-23/24 знову став на чолі житомирської команди після звільнення Юрія Калитвинцева. Шищенко пропрацював виконувачем обов'язки головного тренера протягом 11 матчів (5 перемог, 2 нічиї та 4 поразки).