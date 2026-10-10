Колос забив двічі наприкінці матчу та переміг Епіцентр у 8 турі УПЛ

У суботу, 10 жовтня, відбувся матч 8-го туру УПЛ сезону-2026/27, у якому Колос вдома переграв Епіцентр.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

Господарі відкрили рахунок на 25-й хвилині: Денис Ндукве відзначився після передачі Олександра Демченка.

Епіцентр відповів уже за 8 хвилин. Артем Козак скористався передачею Євгена Запорожця та відновив рівновагу. До перерви команди пішли за рахунку 1:1.

Долю зустрічі господарі вирішили наприкінці другого тайму. На 75-й хвилині Олександр Демченко знову вивів Колос уперед, реалізувавши пенальті, а вже у компенсований арбітром час Ндукве встановив остаточний рахунок, оформивши дубль.

Завдяки перемозі Колос набрав 8 очок після семи матчів та піднявся на восьме місце в таблиці УПЛ. Епіцентр також має 8 балів, але після восьми зустрічей, і посідає десяту сходинку.

Зазначимо, що матч переривався на тривалий час через повітряну тривогу. Команди розпочали його ще о 13:00, а завершили лише під вечір.

Чемпіонат України – УПЛ

8-й тур, 10 жовтня

Колос – Епіцентр 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 25 Ндукве, 1:1 – 33 Козак, 2:1 – 75 Демченко (пен), 3:1 – 90+3 Ндукве

Колос: Пахолюк, Рухадзе (Гончаренко, 90), Козік, Бурда, Цуріков, Хрипчук, Кане (Тахірі, 69), Демченко, Ррапай (Станковскі, 60), Салабай, Ндукве

Епіцентр: Федотов, Горін, Репай, Коч, Кирюханцев (Нене, 82), Рохас, Ліповуз (Миронюк, 82), Запорожець (Ващенко, 88), Климець, Козак, Сидун

Попередження: Ррапай (43), Рухадзе (84), Цуріков (88) – Коч (8)

Раніше Харків у більшості обіграв Чорноморець і продовжив переможну серію в УПЛ.