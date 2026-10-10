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Матч 8-го туру УПЛ Оболонь – Кривбас було вирішено дограти в інший день

Микола Літвінов — 10 жовтня 2026, 20:33
Матч 8-го туру УПЛ Оболонь – Кривбас було вирішено дограти в інший день
УПЛ

Матч 8-го туру Української Прем'єр-ліги між Оболонню та Кривбасом вирішено було дограти в інший день після оголошення затяжних повітряних тривог.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Команди пішли на перерву за рахунку 1:0 на користь столичного колективу до того, як гра була перервана після оголошення повітряної тривоги. Голом відзначився Сергій Суханов.

Офіційні особи, зважаючи на протоколи безпеки, ухвалили рішення провести догравання цього поєдинку на інший день. Дирекція УПЛ додатково визначить дату та час, коли ця гра має відбутися.

Нагадаємо, що у матчі 8-го туру української першості ФК Харків у більшості здолав Чорноморець (2:1).

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