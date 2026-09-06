Шахтар скинув Карпати з вершини, Динамо знову втратило очки: підсумки 5-го туру УПЛ

В Українській Прем'єр-лізі сезону-2026/27 відбулися матчі п'ятого туру. Ігрова програма була розподілена на три дні.

Центральною подією туру стало протистояння у Львові, де Шахтар завдав першої поразки сенсаційним Карпатам. Одразу дві зустрічі завершилися розгромними перемогами господарів. Київське Динамо з Георгієм Бущаном у воротах втратило очки в матчі з ЛНЗ.

Загалом п'ять із восьми матчів туру завершилися внічию, причому у трьох із них команди так і не змогли забити.

"Чемпіон" у традиційному огляді підбиває підсумки п'ятого туру УПЛ.

П'ятниця, 4 вересня

Субота, 5 вересня

Неділя, 6 вересня

Лівий Берег продовжив нічийну серію

Команда Романа Григорчука вперше на рівні УПЛ не програла "лелекам". Попередні дві зустрічі в елітному дивізіоні завершилися перемогами Лівого Берега – двічі з рахунком 1:0.

ФК Чорноморець

Лівий Берег залишився єдиною командою УПЛ, яка ще не програвала у нинішньому сезоні. У виїзному поєдинку проти Чорноморця "лелеки" оформили четверту нічию поспіль, оновивши клубний рекорд.

У складі Чорноморця дебютував нападник Харкова Крістіан Мба, якого напередодні матчу взяли в оренду. Однак поки що прориву в результативності не відбулося. Втім, це стосується і Лівого Берега: після п'яти турів обидві команди забили лише по два м'ячі.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Лівий Берег

Полісся не помітило Кудрівку

Перед матчем було побоювання, що гравці Полісся не зможуть налаштуватися на гру з аутсайдером після яскравої перемоги над Шахтарем (2:0). Проте всі сумніви розвіялися зі стартовим свистком. Уже на 46-й секунді Велетень змінив нулі на табло стадіону в Житомирі. Ключовим моментом зустрічі став епізод на 9-й хвилині, коли Векляк грубо зіграв проти Назаренка. Арбітр після перегляду VAR показав червону картку захиснику Кудрівки.

ФК Полісся

До перерви суперники обмінялися голами: спочатку Думанюк зрізав м'яч у власні ворота, а в компенсований час Верлей дещо повернув інтригу.

У другій половині матчу господарі сповна скористалися чисельною перевагою. Форвард "вовків" Ігор Краснопір, який з'явився на полі з лави запасних, оформив дубль, а завершив розгром Леандро Андраде. Для легіонера з Кабо-Верде цей гол став дебютним у складі Полісся.

Підсумковий рахунок зустрічі (5:1) яскраво продемонстрував, на яких різних полюсах перебувають команди.

Відеоогляд матчу Полісся – Кудрівка

Рекордна перемога Харкова

У другому поспіль матчі Харків здобув розгромну перемогу. Черговою жертвою "золотисто-багряних" стала Оболонь. Усе було вирішено ще в першому таймі, коли у ворота "пивоварів" влетіло п'ять голів.

Починаючи з восьмої хвилини підопічні Олександра Антоненка грали в меншості. У складі киян Волохатий отримав два попередження вже на старті матчу. У Харкова дубль оформив нігерієць Ітодо, який забиває у другому поспіль поєдинку. Дебютними голами за харків'ян також відзначилися Крупський та венесуелець Парако.

ФК Харків

Ця перемога стала рекордною для Харкова в елітному дивізіоні. Натомість криза Оболоні поглиблюється. "Пивовари" мають кваліфікований підбір футболістів, але у п'яти стартових матчах не здобули жодної перемоги. Ба більше, кияни залишилися єдиною командою, яка ще не забивала в новому сезоні.

Відеоогляд матчу Харків – Оболонь

Фантастичний порятунок Колоса

Такому сюжету, як у поєдинку в Кривому Розі, могли б позаздрити навіть голлівудські сценаристи. Драматичні події та несподівана розв'язка – усе це побачили вболівальники футболу.

У першому таймі суперники обмінялися голами: на розкішний удар криворіжця Шевченка Колос відповів пострілом Климчука. До слова, безгольова серія нападника ковалівців в УПЛ тривала 14 матчів.

ФК Кривбас

Господарі вдруге вийшли вперед після голу Вілівальда, який скористався подачею з кутового. Згодом Кривбас мав достатньо моментів, щоб розвинути успіх. Крім того, з 80-ї хвилини гості грали в меншості після вилучення Рухадзе. Наприкінці зустрічі прикрої травми зазнав захисник Колоса Козік, який був змушений залишити поле.

Здавалося, що Кривбас впевнено доведе справу до кінця. Втім, у компенсований час воротар Колоса Пахолюк виконав навіс у штрафний майданчик, посіявши паніку серед захисників у червоно-чорній формі. Як підсумок – м'яч опинився у Тахірі, який без роздумів переправив його у ворота.

Завдяки рятівному голу Колос заробив друге очко в чемпіонаті та залишив останню сходинку в таблиці.

Відеоогляд матчу Кривбас – Колос

Шахтар зупинив злет Карпат

Центральний матч туру між Карпатами та Шахтарем очікувався з особливим інтересом. Команда Франа Фернандеса видала дивовижний спурт на старті сезону, опинившись на чолі таблиці. Натомість чинний чемпіон у попередньому турі зазнав першої поразки від Полісся та напередодні матчу в Лізі чемпіонів прагнув реабілітуватися.

Протистояння у Львові мало дати відповідь, чи готові Карпати кинути виклик грандам та поборотися за п'єдестал. Перебіг зустрічі виправдав очікування. Обидві команди продемонстрували яскравий футбол. Львів'яни дали бій чинному чемпіону, повівши в рахунку після голу Назарія Русина.

ФК Карпати

Втім, запалу "левів" не вистачило на весь матч. "Гірники" зуміли відігратися завдяки голу 19-річного Луки Мейрелліша. А у середині другого тайму Ізакі віддав філігранну передачу на Аліссона, який реалізував вихід сам на сам.

У підсумку команда Арди Турана здобула вольову перемогу, завдавши Карпатам першої поразки в сезоні. Після гри турецький фахівець не скупився на компліменти супернику.

"Карпати – це дійсно топкоманда із дуже якісним коучем. Я вірю в їхній потенціал демонструвати подібний запал на довгій дистанції у великих матчах різного калібру. Авжеж, їх можна розглядати як одного з наших основних конкурентів у боротьбі за цьогорічний титул", – сказав Туран.

Найближчі тури мають дати відповідь, чи був цей яскравий старт Карпат лише спалахом на початку сезону, чи львів'яни дійсно складуть конкуренцію грандам у боротьбі за медалі.

Відеоогляд матчу Шахтар – Карпати

Динамо – ЛНЗ: "сухий" матч Бущана та скасований гол Пономаренка

Перемога над ЛНЗ мала б підвищити шанси Ігоря Костюка залишитися у тренерському кріслі Динамо. В останній день трансферного вікна "біло-сині" отримали суттєве підсилення. Новачками киян стали івуарієць Кіассе Ба, бразилець Густаво Прадо та Георгій Бущан, який повернувся до рідного клубу після півторарічної перерви. Втім, можливість зіграти отримав саме голкіпер.

Динамівці переважали суперника та були ближчими до перемоги. На 59-й хвилині вони навіть забили гол. Однак арбітр після перегляду VAR скасував взяття воріт, зафіксувавши офсайд у Пономаренка.

ФК Динамо

До фінального свистка підопічні Костюка так і не змогли дотиснути "фіолетових". Динамо втратило два очки, а відставання від лідерів чемпіонату збільшилося до п'яти залікових пунктів.

Відеоогляд матчу Динамо – ЛНЗ

Заруба в Рівному не визначила переможця

Напередодні матчу Зоря втратила двох футболістів. За інформацією ТаТоТаке, в Рівне не поїхали два боснійці — центрбек Андрій Яніч та півзахисник Деян Попара. Через постійні російські атаки на столицю України легіонери покинули розташування команди. Під питанням була участь півзахисника Домагоя Єлавіча, але він вийшов у стартовому складі та навіть став одним із найпомітніших гравців на полі.

Суперники обмінялися голами у першому таймі. У господарів першим голом у сезоні відзначився Владислав Шарай, а у Зорі забив Єлавіч, який у повітряній дуелі переграв Гороха.

НК Верес

Гра на зустрічних курсах тривала до фінального свистка, але жодній із команд так і не вдалося вирвати перемогу.

Зоря вперше у нинішньому чемпіонаті зіграла внічию, тоді як для Вереса вона вже друга.

Відеоогляд матчу Верес – Зоря

Видовищна нічия з нулями на табло

Поєдинок у Кам'янці-Подільському виявився із серії "найшла коса на камінь". Епіцентр сподівався на підтримку рідних стін, тоді як Буковина саме на стадіоні імені Г. Тоночеєва здобула історичну перемогу над Динамо (3:0) в попередньому турі.

Матч пройшов у рівній боротьбі з великою кількістю небезпечних моментів біля обох воріт. Кілька разів м'яч перевіряв на міцність каркас, але вперто не йшов у ворота.

ФК Епіцентр

Справжній кураж спіймав голкіпер Епіцентра Федотов, який рятував команду у, здавалося, безнадійних ситуаціях.

Нічийний результат став закономірним підсумком матчу. Єдине, чого забракло в такому яскравому поєдинку, – це забитих голів.

Відеоогляд матчу Епіцентр – Буковина

Гонка бомбардирів

На чолі списку найкращих бомбардирів – двовладдя: Петер Ітодо з Харкова і Ігор Краснопір з Полісся забили по чотири голи.

Петер Ітодо ФК Харків

Завершилася гольова серія бразильського півзахисника Карпат Фелліпе, який опустився на третє місце. Натомість косоварський хавбек харків'ян Батон Забергджа поповнив гольовий запас ще одним влучним ударом.

1. Петер Ітодо (Харків) – 4 голи (5 матчів)

2. Ігор Краснопір (Полісся) – 4 голи (5 матчів)

3. Фелліпе (Карпати) – 3 голи (5 матчів)

4. Батон Забергджа (Харків) – 3 голи (5 матчів)

5. Кауан Еліас (Шахтар) – 3 голи (5 матчів)

Турнірна таблиця після 5 туру УПЛ

Житомирське Полісся скористалося поразкою Карпат та вийшло на перше місце в турнірній таблиці. Команда Руслана Ротаня має однакову кількість очок із Шахтарем, але випереджає "гірників" завдяки перемозі в очній зустрічі.

На третє місце опустилися Карпати, які відстають від лідерів на два бали. Динамо після втрати очок у матчі з ЛНЗ залишилося на шостій сходинці, маючи сім залікових пунктів.

На дні турнірної таблиці відбулася рокіровка – Кудрівка опустилася на 16-те місце, а Колос піднявся на 15-те. В обох команд по два залікові пункти.

Чемпіон

Що далі в чемпіонаті УПЛ?

Наступного тижня стартує 1/16 фіналу Кубку України. На цій стадії свої матчі зіграють 14 клубів УПЛ.

Проте вже у п'ятницю, 11 вересня, матчем Колос — Карпати розпочнеться 6-й тур УПЛ. Центральним поєдинком стане зустріч Динамо та Епіцентра, який випереджає столичний гранд у турнірній таблиці. Полісся зіграє з Лівим Берегом, який ще не програвав у нинішньому сезоні, а Шахтар після матчу Ліги чемпіонів прийматиме Чорноморець.

Не менш цікавими обіцяють бути матчі Кривбас – Харків та Буковина – Зоря.