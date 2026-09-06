Туран: Карпати – це дійсно топкоманда

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран оцінив перемогу над Карпатами (2:1) у 5 турі чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

"На стадіоні "Україна" завжди дуже складно грати, тут присутній дійсно неймовірний футбольний дух. І я хочу подякувати всім уболівальникам, які прийшли, аби подарувати ту чарівну атмосферу, що ми з вами прожили. Мені дійсно приємно бачити, що, попри все, вони мають змогу насолоджуватися футболом, на 90 хвилин відволікатися і всміхатися.

Про гру скажу так: ми знали від самого початку, що наш суперник чудово організований, має дуже хорошого тренера, якісно грає. Зрештою, Карпати очолювали турнірну таблицю за підсумками стартових чотирьох турів до цього матчу. Тож після нашого невдалого результату в попередньому поєдинку ми мусили реагувати, і я радію, що ми зуміли продемонструвати реакцію. Результат дуже важливий для нас у контексті подальшої боротьби за чемпіонство. Хочу бути відвертим: багато речей з огляду на побудову гри, які ми сьогодні побачили на полі, мене не влаштовують, і, авжеж, я буду далі з командою аналізувати й розбирати ці моменти детально. Однак стосовно боротьби, самовіддачі й здобутого результату я надзвичайно радий і хочу подякувати команді", – сказав він.