Чорноморець і Лівий Берег розписали нульову нічию в 5-му турі УПЛ

П'ятий тур УПЛ сезону-2026/27 відкривав матч у Одесі між Чорноморцем і Лівий Берегом. Поєдинок повинен був розпочатися о 13:00 за київським часом, проте через повітряну тривогу в Одеській області стартовий свисток відклали більш ніж на пів години.

Матч проходив за доволі рівної та закритої боротьби, команди на двох спромоглися лише вдвічі влучити у площину воріт суперника, при чому, обидва рази це зробили гості. Підсумок такого закритого матчу виявився максимально закономірним – нульова нічия.

Завдяки цьому результату команди набрали по 4 очки. При чому, якщо Чорноморець у 4 стартових турах сезон здобув одну перемогу, то Лівий Берег у поточному сезоні УПЛ поки що грає виключно внічию.

Чемпіонат України – УПЛ

5 тур, 4 вересня

Чорноморець – Лівий Берег – 0:0 (0:0)

Чорноморець: Аніагбосо – Клименко (29 Гусєв), Жаржу, Фарина, М. Когут – Курко (83 Алефіренко), Фарасеєнко, Робакідзе – Попов, Йока (67 Мба), Пушкарьов (66 Авагімян)

Лівий Берег: Жмурко – Соколов, Якимів, Коваленко, Сідней – Андрадіна (60 Криворучко), Банада (60 Косовський), Бонсу (68 Квасниця) – Воробчак, Венделл (46 Малік), Шастал (85 Н. Волошин)

Попередження: 18 Клименко, 41 Венделл

Також у п'ятницю, 4 вересня, повинен відбутися ще один матч 4 туру УПЛ: Полісся в Житомирі прийме Кудрівку. Цей поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Минулого тижня Чорноморець обіграв Кривбас із рахунком 1:0.