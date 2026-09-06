Буковина та Епіцентр поділили очки в останньому матчі 5-го туру УПЛ
Буковина розписала нічию з Епіцентром 6 вересня у заключному матчі 5-го туру УПЛ-2026/27.
Поєдинок закінчився із рахунком 0:0.
Більшою перевагою під час протистояння володіли гості з Чернівців. Вони 10 разів пробивали у бік воріт клубу з Кам'янця-Подільського, але справжній кураж цього дня спіймав голкіпер Епіцентра Федотов.
Дещо менше загрози створили футболісти Сергія Нагорняка. Однак після екватора другого тайму чудовий момент змарнував Лучкевич. Удар Валерія головою потягнув Пеньков, а з добиванням у "кам'янчан" не склалося.
Попри численні атаки, перетворити бодай одну у взяття воріт не вдалося. Епіцентр та Буковина розійшлися миром у Кам'янці-Подільському.
Чемпіонат України – УПЛ
5-й тур, 6 вересня
Епіцентр – Буковина 0:0
Також у неділю, 6 вересня, були розписані ще дві нічиї: Динамо – ЛНЗ (0:0) та Верес – Зоря (1:1).
Після усіх ігор 5-го туру на вершині турнірної таблиці з'явився новий лідер. Житомирське Полісся завдяки розгромній перемозі над Кудрівкою (5:1) відібрало у львівських Карпат перше місце (12 пунктів). Натомість "леви" програли Шахтарю (1:2) та опустилися на 3-тю сходинку (10 балів), пропустивши повз себе "гірників" (12 очок).