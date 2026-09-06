Буковина та Епіцентр поділили очки в останньому матчі 5-го туру УПЛ

Буковина розписала нічию з Епіцентром 6 вересня у заключному матчі 5-го туру УПЛ-2026/27.

Поєдинок закінчився із рахунком 0:0.

Більшою перевагою під час протистояння володіли гості з Чернівців. Вони 10 разів пробивали у бік воріт клубу з Кам'янця-Подільського, але справжній кураж цього дня спіймав голкіпер Епіцентра Федотов.

Дещо менше загрози створили футболісти Сергія Нагорняка. Однак після екватора другого тайму чудовий момент змарнував Лучкевич. Удар Валерія головою потягнув Пеньков, а з добиванням у "кам'янчан" не склалося.

Попри численні атаки, перетворити бодай одну у взяття воріт не вдалося. Епіцентр та Буковина розійшлися миром у Кам'янці-Подільському.

Чемпіонат України – УПЛ

5-й тур, 6 вересня

Епіцентр – Буковина 0:0

Турнірна таблиця УПЛ-2026/27 Standings provided by Sofascore

Також у неділю, 6 вересня, були розписані ще дві нічиї: Динамо – ЛНЗ (0:0) та Верес – Зоря (1:1).

Після усіх ігор 5-го туру на вершині турнірної таблиці з'явився новий лідер. Житомирське Полісся завдяки розгромній перемозі над Кудрівкою (5:1) відібрало у львівських Карпат перше місце (12 пунктів). Натомість "леви" програли Шахтарю (1:2) та опустилися на 3-тю сходинку (10 балів), пропустивши повз себе "гірників" (12 очок).