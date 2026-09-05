Колос у меншості уникнув поразки від Кривбаса у 5 турі УПЛ

Кривбас і Колос розписали результативну нічию в матчі п'ятого туру УПЛ, який відбувся 5 вересня.

Суботній ігровий день 5 туру УПЛ стартував із двох паралельних матчів. І якщо поєдинок між Харковом і Оболонню був перерваний за кілька хвилин до завершення через повітряну тривогу, то матч у Кривому Розі таки вдалося довести до кінця.

Кривбас двічі по ходу матчу виходив уперед, проте обидва рази втримати перевагу господарям не вдавалося. При чому, вдруге Колосу вдалося відігратися вже у компенсований до другого тайму час, коли гості були в меншості: на 80-й хвилині другу жовту картку отримав Зураб Рухадзе.

Колос набрав своє друге очко у 4 матчах УПЛ поточного сезону, і залишається у зоні вильоту. Кривбас набрав 5 балів і піднявся на 9 місце у турнірній таблиці.

Чемпіонат України – УПЛ

5 тур, 5 вересня

Кривбас – Колос – 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 28 Шевченко, 1:1 – 38 Климчук, 2:1 – 66 Вілівальд, 2:2 – 90+1 Тахірі

Кривбас: Кемкін, Тьяго Боржес (83 Куїса), Джонс, Вілівальд, Машаду, Підгурський (63 Каменський), Рівас (89 Бондар), Шевченко, Наві, Герберт, Мулик (63 Сек)

Колос: Пахолюк, Рухадзе, Гончаренко, Козік, Савчук, Еліас Теллес, Салабай (84 Денисенко), Ррапай (84 Тахірі), Демченко (74 Хрипчук), Кане (46 Касалла), Климчук (74 Ндукве)

Попередження: 32 Рівас, 32 Козік, 55 Рухадзе, 57 Савчук, 75 Наві, 77 Сек, 82 Пахолюк

Вилучення: 80 Рухадзе (повторне попередження)

Також у суботу, 5 вересня, відбудеться центральний матч 5 туру УПЛ: Карпати приймуть Шахтар. Цей поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Напередодні Полісся розгромило Кудрівку 5:1.