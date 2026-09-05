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Харків з дублем Ітодо розтрощив Оболонь у 5 турі УПЛ

Олександр Булава, Олексій Мурзак — 5 вересня 2026, 17:37
Харків з дублем Ітодо розтрощив Оболонь у 5 турі УПЛ
ФК Харків

Харків у номінально домашньому матчі на стадіоні "Лівий Берег" у Києві переграв столичну Оболонь у 5 турі Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 5:0.

Харків'яни змогли відзначитись швидким голом. На 5-й хвилині Волохатий зрубав Салюка у власному штрафному майданчику. Після перегляду VAR арбітр вилучив гравця Оболоні та призначив пенальті, який реалізував Ітодо (0:1).

Господарі змогли використати чисельну більшість та на 13-й хвилині Парако подвоїв перевагу, замкнувши простріл Забергджі, а вже за хвилину сам Забергджа з передачі Ітодо відправив третій м'яч у сітку (0:3).

Четвертий м'яч у сітку воріт "пивоварів" відправив Ілля Крупський, який виконав ідеальний удар з-за меж штрафного майданчика. А наприкінці тайму Полегенько необачним пасом подарував м'яч Ітодо, який спокійно обіграв кіпера, оформивши дубль.

У другому таймі харків'яни повністю контролювали гру й мали щонайменше дві нагоди, щоб відзначитись. Проте мяч аісля ударів Забергджі та Кастільйо влучав у каркас воріт. "Пивовари" наприкінці зустрічі змогли забити гол, проте його скасували через фол в атаці.

Зазначимо, що гру на 88-й хвилині перервали через повітряну тривогу. Після відбою рахунок на табло більше не змінився. Завдяки цьому успіху харківський клуб піднявся на 4-ту сходинку турнірної таблиці, маючи 9 очок. Оболонь з 3-ма заліковими балами залишилася 14-ю.

Чемпіонат України – УПЛ
 5 тур, 5 вересня

ФК Харків – Оболонь (Київ) 5:0 (5:0)

Голи: 1:0 – 7 Ітодо (пен), 2:0 – 13 Парако, 3:0 – 15 Забергджа, 4:0 – 24 Крупський, 5:0 – 45+1 Ітодо

Харків: Єрмаков, Крупський, Салюк (Профіні, 46), Шабанов (Дубко, 71), Смоляков, Гаджиєв, Калюжний, Павлюк, Забергджа (Кастільйо, 59), Парако (Аревало, 71), Ітодо (Антюх, 46)

Оболонь: Федорівський, Полегенько, Прокопчук, Єрмаков, Мединський (Жовтенко, 29), Чех (Шостак, 46), Волохатий, Слободян, Маткевич (Мороз, 29), Суханов (Устименко, 72), Шулянський (Шевченко, 81)

Попередження: Ітодо (38) – Волохатий (2), Чех (27), Жовтенко (38), Мороз (39)

Вилучення: 7 – Волохатий (Оболонь)

Нагадаємо, у стартовій грі 5-го туру УПЛ Чорноморець та Лівий Берег розписали нульову нічию, а Полісся з дублем Краснопіра розгромило Кудрівку.

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