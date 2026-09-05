Шахтар здобув вольову перемогу над Карпатами в 5-му турі УПЛ

У суботу, 5 вересня, відбувся центральний матч 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому Карпати вдома поступилися Шахтарю.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Господарі поля відкрили рахунок на 12-й хвилині зусиллями Русина, однак "гірники" ще до перерви відновили паритет завдяки голу Луки Мейрелліша.

Початок другої 45-хвилинки також пройшов у рівній боротьбі: чинні чемпіони першості лише трохи переважали "левів" у володінні м'ячем.

У середині тайму Арда Туран провів низку замін, і це спрацювало. Так, на 64-й хвилині на поле вийшов Ісаке Сілва, який вже через 3 хвилини асистував Аліссону, а той вперше за матч вивів "гірників" вперед.

За 12 хвилин до завершення основного часу Фран Фернандес також провів низку замін, однак "свіжа кров" не допомогла львівському клубу уникнути першої поразки в поточному сезоні.

У підсумку Карпати опустилися на 3-тю сходинку, маючи в активі 10 очок, Шахтар набрав 12 залікових балів та зрівнявся з Поліссям, яке наразі очолює турнірну таблицю першості.

Чемпіонат України – УПЛ

5 тур, 5 вересня

Карпати – Шахтар 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 12 Русин, 1:1 – 25 Мейрелліш, 1:2 – 67 Аліссон

Карпати: Марченко, Калеро (Лоїс, 79), Бабогло, Педрозу, Лях, Фелліпе (Сері, 59), Чачуа, Моха, Чебер (Карабін, 88), Вантух (Мірошниченко, 79), Русин (Сіфуентес, 79)

Шахтар: Різник, Караваєв, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Назарина (Ісаке, 64), Марлон Гомес (Криськів, 90+2), Очеретько, Аліссон (Феррейра, 70), Невертон (Мендоза, 64), Мейрелліш (Еліас, 64)

Попередження: Мухлісс (22) – Бондар (34), Невертон (55), Феррайра (81)

Напередодні відбувся ще один матч 5-го туру, у якому Харків з дублем Ітодо розтрощив Оболонь.