Полісся з дублем Краснопіра розгромило Кудрівку у 5-му турі УПЛ

У п'ятницю, 4 вересня, житомирське Полісся впевнено обіграло Кудрівку у 5-му турі УПЛ сезону-2026/27.

Підопічним Руслана Ротаня вже на стартовій хвилині вдалося розмочити нулі на табло завдяки голу Велетня. Перша половина зустрічі минула жахливо для гостей, які вже з 11-ї хвилини почали грати у меншості після вилучення центрального захисника Векляка.

Наприкінці першого тайму "вовки" подвоїли перевагу у рахунку. Однак Кудрівці завдяки зусиллям Верлі вдалося у першості забити під завісу 45-хвилинки.

По перерві футболісти Ротаня "закатали" суперника під газон. Дубль Краснопіра та гол Андраде принесли житомирському клубу розгромну перемогу перед власними уболівальниками.

Чемпіонат України – УПЛ

5 тур, 4 вересня

Полісся – Кудрівка 5:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 1 Велетень, 2:0 – 42 Думанюк (авт.), 2:1 – 45+2 Верлі, 3:1 – 71 Краснопір (п), 4:1 – 76 Краснопір, 5:1 – 87 Андраде

Вилучення: 11 Векляк (Кудрівка)

Полісся: Кудрик – Майсурадзе, Сарапій, Краснічі, Михайліченко (Гришкевич, 75) – Бабенко, Андрієвський (Емерллаху, 46), Брагару (Федор, 66), Велетень, Назаренко (Леандро, 46) – Гайдучик (Краснопір, 66).

Кудрівка: Яшков – Огарков, Векляк, Сердюк, Росалес – Є.Пасіч, Думанюк (Сігеєв, 79), Смирний (Макоссо, 67), Бєляєв (Ющенко, 79), Верлей (Стень, 67) – Овусу (Світюха, 46).

Турнірна таблиця УПЛ-2026/27 Standings provided by Sofascore

Раніше повідомлялося, що київське Динамо орендувало голкіпера Полісся Георгія Бущана.

Додамо, що у стартовій грі 5-го туру УПЛ Чорноморець та Лівий Берег розписали нульову нічию.