Рекорд Ярмоленка, бенефіс Костенка та дубль Аліссона: підсумки 11 туру УПЛ

Вперше в історії чемпіонату України одразу три матчі одного туру не відбулися у запланований час і були перенесені на інші дати через повітряні тривоги. Російські удари дедалі сильніше впливають і на футбольний календар.

Загалом із восьми запланованих поєдинків у межах 11-го туру відбулося лише п'ять. Андрій Ярмоленко нарешті встановив абсолютний рекорд результативності в чемпіонаті України, Чорноморець у Рівному несподівано обіграв Верес, Карпати декласували Кудрівку, а Шахтар після перемоги над Оболонню одноосібно очолив турнірну таблицю.

"Чемпіон" у традиційному огляді підбиває підсумки 11-го туру УПЛ.

П'ятниця, 30 жовтня

Субота, 31 жовтня

Понеділок, 2 листопада

Перенесено

Лівий Берег – Буковина

Колос – Полісся

ЛНЗ – Харків

Аліссон відсвяткував виклик до збірної Бразилії

Напередодні матчу з Оболонню двоє гравців Шахтаря – Марлон Гомес та Аліссон – отримали виклик до збірної Бразилії. Непересічна подія стала додатковим стимулом для чарівників м'яча "гірників".

У першому таймі "пивовари" гідно стримували атаки донеччан. У воротах впевнено діяв Кирило Баранцов, який вийшов замість Назарія Федорівського.

Рахунок залишався незмінним до 70-ї хвилини. Перший м'яч залетів у ворота після подачі-удару Аліссона, який з'явився на полі в другому таймі.

ФК Шахтар

За п'ять хвилин до завершення матчу Аліссон оформив дубль. Бразилець пробив у ближній кут воріт Оболоні з-за меж штрафного майданчика.

Підопічні Арди Турана з інтервалом у два дні обіграли дві столичні команди – Динамо в Кубку України (3:0) та Оболонь у чемпіонаті. Попереду на "гірників" чекає матч Ліги чемпіонів зі Спортингом.

Відеоогляд матчу Шахтар – Оболонь

Вольова перемога Чорноморця

Головною несподіванкою туру стала виїзна перемога Чорноморця над Вересом. Однак поєдинок у Рівному розпочався для "моряків" холодним душем. Уже на 3-й хвилині господарі забили швидкий гол. Веслі Помба замкнув на дальній стійці простріл Андре Гонсалвеша.

Ще до перерви одесити відігралися та вийшли вперед. Спочатку Василь Курко скористався ювелірним пасом Гіоргі Робакідзе, а згодом Крістіан Мба покарав суперника за грубу помилку голкіпера Валентина Гороха.

НК Верес

Футболісти Вереса кинулися відіграватися, чим скористалися гості. Захопившись штурмом воріт Чорноморця, "вовки" пропустили контратаку, яку завершив Андрій Хома.

Команда Романа Григорчука перервала шестиматчеву безвиграшну серію, яка тривала два місяці. Натомість Верес продовжив падіння турнірними сходами.

Відеоогляд матчу Верес – Чорноморець

Російські терористи зірвали три матчі

На вихідних російські безпілотники тероризували українські міста, завдаючи ударів по інфраструктурних об'єктах. Через тривалі повітряні тривоги не вдалося дограти суботній матч Лівого Берега з Буковиною. Команди встигли провести лише перший тайм, під час якого буковинець Віталій Груша став автором голу у ворота "лелек".

Однак другий тайм так і не розпочався. Спочатку догравання запланували на наступний день, але через безпекову ситуацію його знову довелося перенести. Недільна програма 11-го туру була повністю зірвана: матчі Колос – Полісся та ЛНЗ – Харків також не відбулися. Нові дати проведення та час початку всіх трьох поєдинків визначить Дирекція УПЛ.

ФК Колос

Рекордний гол, асист та вилучення Ярмоленка

Героєм матчу між Кривбасом та Динамо став лідер "біло-синіх" Андрій Ярмоленко. Зірка українського футболу встановив довгоочікуваний рекорд, який дещо зіпсувало вилучення. Втім, про все по порядку.

У середині першого тайму прохід Ярмоленка правим флангом завершився навісом у штрафний майданчик. Матвій Пономаренко замкнув передачу досвідченого партнера по команді. 20-річний форвард "біло-синіх" відзначився шостим голом у сезоні.

Феєрія Ярмоленка продовжилася наприкінці першого тайму. Пономаренко заробив пенальті, а капітан отримав нагоду переписати історію. До позначки підійшов Ярмоленко, який забив 125-й гол у чемпіонаті України та побив "вічний" рекорд Максима Шацьких.

Андрій Ярмоленко ФК Динамо

Через сім хвилин капітан киян вирішив покарати півзахисника Кривбасу Джовані Герберта, який перед цим сфолив на Олександрові Тимчику. Ярмоленко грубо "скосив" панамця та отримав пряму червону картку.

Підопічні Мацея Кендзьорека в меншості втримали переможний рахунок та принесли польському наставнику другу перемогу на посаді виконувача обов'язків головного тренера.

Відеоогляд матчу Кривбас – Динамо

Зоря набирає хід в чемпіонаті

Поєдинок у Києві між Зорею та Епіцентром через повітряні тривоги розтягнувся майже на чотири години. До такого рваного ритму краще пристосувалися номінальні господарі.

У складі подолян не змогли зіграти травмовані іспанські легіонери Нене та Карлос Рохас. Особливо бракувало колишнього гравця молодіжної збірної Іспанії U-21, на рахунку якого два голи в нинішньому сезоні.

ФК Зоря

Долю поєдинку вирішив пенальті, який заробив і реалізував Саллієу Бах. Усі спроби Епіцентру зрівняти рахунок виявилися марними.

Зоря здобула третю перемогу в чотирьох останніх матчах. Епіцентр продовжив безвиграшну серію до семи поєдинків.

Відеоогляд матчу Зоря – Епіцентр

Перформанс Костенка допоміг Карпатам розгромити Кудрівку

Карпати не перемагали у чотирьох поспіль матчах чемпіонату. Неприємну серію вдалося перервати в поєдинку з аутсайдером УПЛ.

У першому таймі підопічні Олександра Протченка успішно протистояли "зелено-білим". Однак усе змінилося після перерви. Форвард "левів" Ян Костенко впродовж чотирьох стартових хвилин другого тайму оформив дубль, забезпечивши Карпатам комфортну перевагу.

ФК Карпати

На цьому нападник Карпат не зупинився. На 73-й хвилині Ян утретє відзначився у воротах Кудрівки. Довершили розгром суперника Амбросій Чачуа та дебютант львів'ян Володимир Антонюк.

Команда Франа Фернандеса перервала неприємну серію, продемонструвавши яскравий атакувальний футбол. Головний бомбардир Карпат у нинішньому сезоні Костенко наполегливо стукає у двері збірної України.

Відеоогляд матчу Карпати – Кудрівка

Список бомбардирів

До гонки бомбардирів стрімко повернувся карпатівець Ян Костенко, який оформив хеттрик у матчі з Кудрівкою. Форвард Динамо Матвій Пономаренко завдяки голу у ворота Кривбасу наздогнав Батона Забергджу з Харкова. В обох футболістів тепер по шість забитих м'ячів.

Ян Костенко ФК Карпати

1. Ігор Краснопір (Полісся) – 9 голів (10 матчів)

2. Батон Забергджа (Харків) – 6 голів (9 матчів)

3. Матвій Пономаренко (Динамо) – 6 голів (10 матчів)

4. Ян Костенко (Карпати) – 5 голів (6 матчів)

5. Владислав Велетень (Полісся) – 4 голи (9 матчів)

6. Петер Ітодо (Харків) – 4 голи (9 матчів)

7. Фелліпе (Карпати) – 4 голи (11 матчів)

Турнірна таблиця після 11 туру

За підсумками неповного 11 туру на перше місце в турнірній таблиці повернувся Шахтар. Полісся опустилося на другу сходинку, а Динамо піднялося на третю, випередивши Харків.

Чорноморець завдяки перемозі над Вересом залишив зону перехідних матчів і перемістився на дев'яте місце. У на дні таблиці без змін – останні два місця займають Кривбас і Кудрівка, на рахунку яких 6 і 5 очок відповідно.

Що далі в чемпіонаті УПЛ?

Наступний тур УПЛ розпочнеться у п'ятницю, 6 листопада. Ігрова програма розрахована на три дні.

Центральною подією 12-го туру стане українське Класичне, в якому зустрінуться Шахтар та Динамо. У дербі "вовків" зійдуться Полісся та Верес, Харків спробує продовжити переможну серію в матчі з Карпатами, а Зоря протистоятиме срібним призерам минулого сезону – ЛНЗ.