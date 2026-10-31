Чорноморець в результативному матчі переграв Верес в 11 турі УПЛ

Чорноморець переграв Верес в матчі 11 туру чемпіонату України та залишив зону перехідних матчів.

Гра завершилась із рахунком 3:1 на користь одеситів.

Поєдинок розпочався зі швидкого голу у ворота гостей – на третій хвилині Гонсалвеш втік у швидкісний прорив флангом і точно прострілив на Веслі. Менше 20 хвилин знадобилось Чорноморцю, щоб зрівняти рахунок: Робакідзе виконав навіс в район 11-метрової позначки, де Курко обробив м'яч і вдарив повз голкіпера.

В середині першого тайму "моряки" вийшли уперед завдяки невпенвненим діям воротаря Вереса, який подарував м'яч суперникам. Когут перехопив м'яч у Гороха і віддав Мба, який не промахнувся по пустих воротах.

В середині другого тайму Робакідзе закинув на Хому, який втік сам на сам із Горохом і влучним ударом повз голкіпера встановив остаточний рахунок.

Чемпіонат України – УПЛ

11 тур, 31 жовтня

Верес – Чорноморець 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 – Веслі, 3, 1:1 – Курко, 21, 1:2 – Мба, 33, 1:3 – Хома, 70

Верес: Горох, Сміян, Вовченко, Ціпот, Протасевич, Гонсалвеш (Ліма, 65), Харатін (Чечер, 59), Баран (Воллі, 79), Веслі (Шарай, 59), Фабрісіу, Александров (Нійо, 59)

Чорноморець: Аніагбосо, Пушкарьов, Джарджу, Мельниченко, Фарина, Робакідзе, Хобе, Алефіренко, Курко (Кльоц, 83), Когут (Хома, 68), Мба (Йока, 83)

Попередження: Вовченко, Харатін, Шарай, Фарина.

За підсумками матчу Чорноморець залишив зону перехідних матчів і, принаймні тимчасово, посідає 9 місце з дев'ятьма очками в активі. Верес тепер 12-й із такою ж кількістю балів.

Напередодні тур відкрив Шахтар, комфортно перегравши Оболонь.