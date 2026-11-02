Гол з пенальті приніс Зорі мінімальну перемогу над Епіцентром в 11 турі УПЛ

У понеділок, 2 листопада, відбувся черговий матч 11 туру чемпіонату України, в якому луганська Зоря в номінально домашньому матчі грала з Епіцентром.

Гра завершилась перемогою "чорно-білих" з рахунком 1:0.

Перший небезпечний момент виник вже на дев'ятій хвилині, коли Нестеренко зачепився за закидання з глибини, але не зміг попасти у площину воріт ударом з лінії карного майданчика. Після цього гра змістилась ближче до середини поля – гострих моментів було обмаль.

Другий тайм розпочався з гострого удару Кирюханцева, який парирував голкіпер Зорі, а після цього трапився головний момент матчу – Монтанья сфолив проти Баха і сам постраждалий реалізував призначений пенальті.

Решту матчу команди провели у спробах побудувати небезпечні атаки, але жодна з них не завершилась стовідсотковою нагодою. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Зорі.

Чемпіонат України – УПЛ

11 тур, 2 листопада

Зоря – Епіцентр 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бах, 55 (пен.)

Зоря: Сапутін, Мачелюк, Кушніренко, Джордан, Пердута, Єлавич (Слесар, 69), Бойко, Дришлюк (Башич, 69), Бах (Попара, 87), Нестеренко (Кравець, 87), Горбач (Яньїч, 87)

Епіцентр: Федотов, Мороз (Бендера, 69), Репай, Монтанья, Климець, Ліповуз, Ващенко (Ковалець, 63), Кирюханцев (Себеріо, 86), Миронюк (Горін, 86), Козак (Сидун, 63), Євпак

Попердження: Кирюханцев, Козак.

Завдяки цій перемозі підопічні Віктора Скрипника набрали 18 очок і, принаймні тимчасово, піднялись на п'яте місце у турнірній таблиці. Епіцентр залишається десятим з дев'ятьма заліковими балами в активі.

Раніше київське Динамо з рекордним голом Андрія Ярмоленка перемогло Кривбас.