Карпати з хеттриком Костенка розтрощили Кудрівку в 11 турі

Карпати на стадіоні "Україна" у Львові переграли Кудрівку в межах 11 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 5:0.

Перша половина матчу пройшла за помітної ігрової переваги господарів, які створили декілька гострих моментів біля воріт суперника, проте надійно у рамці воріт діяв голкіпер Кудрівки Яшков.

У другому таймі активізувався Ян Костенко. На 50-й хвилині півзахисник вивів "зелено-білих" уперед. Після передачі Вантуха він увірвався до штрафного майданчика, обіграв захисника та пробив у дальній кут воріт. Уже за три хвилини Ян замкнув подачу на дальню стійку, яку виконав Чебер Алькайн.

На 73-й хвилині Костенко оформив хеттрик. Цього разу хавбек головою замкнув подачу від Вантуха.

На цьому Карпати не зупинилися. У черговій атаці Амбросій Чачуа переправив м'яч у сітку воріт після прострілу Карабіна. А на 86-й хвилині 19-річний півзахисник Володимир Антонюк відзначився дебютним голом у складі Карпат.

Чемпіонат України – УПЛ

11 тур, 2 листопада

Карпати (Львів) – Кудрівка 5:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 50 Костенко, 2:0 – 53 Костенко, 3:0 – 73 Костенко, 4:0 – 80 Чачуа, 5:0 – 86 Антонюк

Карпати: Мисак, Іван Калеро (Мірошніченко, 64), Бабогло (Холод, 84), Стецьков, Лях, Моха, Чачуа (В. Антонюк, 84), Русин (Фелліпе, 77), Алькайн, Вантух (Карабін, 77), Костенко.

Кудрівка: Яшков, Векляк, Сердюк, Семенов, Пасіч, Мельничук, Кая Макоссо (Думанюк, 61), Смирний (Сігєєв, 77), Бєляєв (Світюха, 77), Плакса (Бичек, 61), Овусу (Верлей, 77)

Попередження: Калеро, 48 – Мельничук, 42, Векляк, 57, Думанюк, 89.

Завдяки цій перемозі підопічні Франа Фернандеса набрали 19 очок та закріпились на п'ятому місці в турнірній таблиці чемпіонату. В активі Кудрівки 5 балів та остання позиція.

Раніше київське Динамо з рекордним голом Андрія Ярмоленка перемогло Кривбас.