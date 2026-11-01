Матч ЛНЗ – Харків 11 туру УПЛ перенесено

Матч 11 туру чемпіонату України між ЛНЗ та Харковом перенесено через тривалу повітряну тривогу.

Про це повідомила пресслужба черкаського клубу.

Гра мала розпочатись о 13:00 за київським часом, але небезпека в Черкаському районі триває понад добу, тому було ухвалено рішення про перенесення матчу.

Нову дату та час поєдинку визначать пізніше.

Харків за 9 зіграних матчів набрав 21 очко і посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, а ЛНЗ має 15 залікових балів у 10 поєдинках – шоста сходинка.

Зазначимо, що це вже другий матч 13 туру, який було перенесено через російські атаки – раніше аналогічне рішення ухвалили щодо гри Лівого берега та Буковини.