Поєдинок Колоса з Поліссям у 11 турі УПЛ перенесли на іншу дату через повітряну тривогу

Поєдинок 11-го туру УПЛ між Колосом і Поліссям у Ковалівці, який так і не розпочався 1 листопада через тривалу повітряну тривогу, перенесено на іншу дату.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

"З огляду на безпекову ситуацію офіційні особи матчу ухвалили рішення перенести зустріч на інший день. Нові дату та час початку визначить Дирекція УПЛ", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що це вже 3-й матч 13 туру, який було перенесено через російські атаки – раніше аналогічне рішення ухвалили щодо матчу ЛНЗ – Харків і гри Лівого берега та Буковини.