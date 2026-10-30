Шахтар із шедевральним дублем Аліссона переграв Оболонь в УПЛ

Донецький Шахтар на "Арені Львів" переграв київську Оболонь у межах 11 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0.

У першому таймі Шахтар повністю володів ігровою перевагою та створив декілька небезпечних моментів біля воріт Оболоні. Зокрема, Траоре влучив у поперечину. Водночас "пивовари" зосередилися виключно на обороні й за 45 хвилин не завдали жодного удару по воротах суперника.

Наприкінці тайму кияни зазнали суттєвої втрати. Після ігрового зіткнення з Алаа Грамом нападник Оболоні Сергій Суханов залишив поле на спеціальному автомобілі.

Шахтар розпочав другу половину зустрічі з потужного тиску на ворота Оболоні. Баранцов неодноразово рятував киян після небезпечних ударів Невертона та Траоре, а Тобіас влучив у стійку.

"Гірники" змогли втілити свою перевагу в гол на 70-й хвилині завдяки шедевральному удару Аліссона. Після розіграшу кутового бразилець із правого краю штрафного майданчика ефектно закрутив м'яч у дальню дев'ятку.

Наприкінці зустрічі Аліссон оформив дубль. 21-річний нападник наважився на дальній удар, із яким не зміг упоратися голкіпер пивоварів.

Чемпіонат України – УПЛ

11 тур, 30 жовтня

Шахтар (Донецьк) – Оболонь (Київ) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 70 Аліссон, 2:0 – 86 Аліссон

Шахтар: Різник, Караваєв (Вінісіус Тобіас, 61), Бондар (к), Грам, Азаров, Криськів (Мейрелліш, 61), Очеретько (Назарина, 88), Ізакі (Марлон Гомес, 78), Невертон (Мендоза, 78), Бруніньйо (Аліссон, 61), Траоре

Оболонь: Баранцов, Шевченко, Прокопчук, Єрмаков, Мороз, Капінус, Волохатий (Маткевич, 86), Чех (Мединський, 78), Мишньов (Полегенько, 78), Суханов (Устименко, 44), Слободян (Теслюк, 86)

Попередження: Аліссон (63), Траоре (89)

"Гірники" завдяки перемозі набрали 28 балів та наразі очолюють турнірну таблицю чемпіонату. В Оболоні 7 очок та 13-та позиція.

Раніше повідомлялося, що дебютні виклики у збірну Бразилії отримали гравці Шахтаря – Марлон Гомес та Аліссон Сантана.