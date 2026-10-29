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Гравці Шахтаря Аліссон та Марлон Гомес отримали дебютні виклики до збірної Бразилії на листопадові матчі

Олексій Мурзак — 29 жовтня 2026, 20:24
Гравці Шахтаря Аліссон та Марлон Гомес отримали дебютні виклики до збірної Бразилії на листопадові матчі
Аліссон Сантана
ФК Шахтар

У четвер, 29 жовтня, Карло Анчелотті оголосив склад збірної Бразилії на листопадові товариські матчі, де дебютні виклики отримали гравці Шахтаря – Марлон Гомес та Аліссон Сантана.

Раніше про можливий виклик футболістів повідомляв бразильський журналіст Педру Іво Алмейда, однак про Гомеса тоді мова не йшла.

Пізніше інформацію підтвердила пресслужба Шахтаря.

У листопаді Бразилія зіграє в Сінгапурі проти Японії та господарів турніру – 14 і 17 листопада відповідно.

У сезоні-2026/27 Аліссон Сантана провів за Шахтар 12 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.

Водночас Марлон Гомес зіграв за Шахтар 9 матчів у всіх турнірах – без голів і результативних передач.

Напередодні стало відомо, що вінгер донецького Шахтаря Глейкер Мендоса не братиме участь у товариському матчі збірної Венесуели проти Росії.

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