Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України з футболу.

Це досягнення йому підкорилося у понеділок, 2 листопада, в матчі 11 туру УПЛ-2026/27 проти Кривбаса. На 43-й хвилині вінгер реалізував пенальті.

Тепер на рахунку Ярмоленка 125 забитих м'ячів. Він побив рекорд Максима Шацьких (124 голи), який тримався понад 10 років. Третє місце у списку бомбардирів посідає Сергій Ребров, який оформив протягом ігрової кар'єри 123 взяття воріт.

Найкращі бомбардири в історії чемпіонату України

Андрій Ярмоленко – 125 голів

Максим Шацьких – 124 голи

Сергій Ребров – 123 голи

Євген Селезньов – 117 голів

Андрій Воробей – 105 голів

Жуніор Мораес – 103 голи

Першим забитим м'ячем в українській першості Ярмоленко відзначився 11 травня 2008 року. Він вийшов з лави запасних на 83-й хвилині у матчі проти полтавської Ворскли та забив переможний гол (2:1).

Це був його дебютний матч у складі першої команди київського Динамо. Тоді киян очолював російський фахівець Юрій Сьомін.

Зауважимо, що нападник став гравцем "біло-синіх" в січні 2007 року, відколи перейшов із чернігівської Десни. З того часу провів у футболці Динамо 436 матчів, забив 170 голів та віддав 97 асистів у всіх турнірах.

У складі столичного клубу Ярмоленко став чотириразовим чемпіоном України та триразовим переможцем Кубку та Суперкубку України.

Також зазначимо, що Ярмоленко – другий найрезультативніший бомбардир в історії "біло-синіх". Перше місце із 266 голами посідає Олег Блохін.

Окрім того, досвідчений вінгер має за спиною 126 матчів у складі збірної України. Йому не вистачає лише одного забитого м'яча, аби повторити рекорд результативності Андрія Шевченка (48 голів).